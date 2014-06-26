IŞİD ürünleri sattığı iddia edilen dükkan sahibi: IŞİD'le ilgimiz yok

Bağcılar'da IŞİD amblemi ile özdeşleşen ve aynı zamanda İslam'da "peygamber mührü" olan sembolün üzerine basıldığı tişörtleri satan dükkanın sahipleri örgüt ile bir ilgileri olmadığını söyledi.

BBC Türkçe'den Rengin Aslan'ın yaptığı habere göre, tişörtün üzerinde Arapça "La ilahe illallah" yazıyor ve altında da "peygamberin mührü" bulunuyor. Dükkanın vitrininde bu tişörtler asılı duruyor. Bunların yanında, kadınlar için feraceler ve İslam sancağı ve kupalar da satılıyor.

Basında çıkan haberlerin ardından İslami Giyim isimli dükkanın üç ortağından biri "IŞİD bunu kullanıyor sonuçta. Biz tamamen İslami olduğu için satıyoruz. IŞİD ile uzaktan yakından alakamız yok. Bunu yolda bir insan gördüğünde birisinin aklına terörist gelebilir. Ama bazı insanların aklına peygamber efendimiz gelir" diyor.

Yaklaşık 10 gün önce açılan dükkanın bir diğer ortak ise, "Biz kendimiz internette buranın resimlerini paylaştık. IŞİD'e bağlı olsa biz niye resimlerini kendimiz paylaşalım ki" diye ekliyor.

IŞİD'i destekliyor musunuz soruma ise öfkeyle karşılık veriyor aynı kişi: "Bu sorunuz fitneye neden olur" diyor ve tepki gösteriyor.

'Bunları satmaktan gurur duyuyorum'

Peki bu grupla özdeşleşen bu sembolleri satmaktan rahatsızlık duyuyorlar mı? Yanıtı, "Valla ben bunu satmaktan gurur duyuyorum. Sonuçta her temiz şeye kir gelmiştir. Bunu başkaları kullandığı için bir kenara atamayız" oluyor.

'IŞİD'le aynı değerleri taşıyoruz'

O sırada dükkanda bulunan bir müşteri ise konuşmaya dahil oluyor ve "Bu peygamberin sancağı. Bir Hristiyan İncil'de yazan ayeti tişört yapıp giyse Amerika masum ülkelere giriyor diye, biz bunların hepsine terörist desek bu olur mu? Bu yanlış. IŞİD dediğimiz, terörist dediğimiz de Müslüman. Tek farkları ne, savaşıyorlar. Biz burada yaşıyoruz. Onlar da biz de aynı değerleri taşıyoruz" diyor.

'Şeriatın gelmesini çok isterim'

Bağcılar'da konuştuğum muhafazakar kesimden kişiler İslam'a ait sembollerin kıyafetler üzerinde yer almasına iki açıdan karşı çıkıyor. Birincisi, sembollerin ticarete dökülmesi, ikincisi ise bu tür kıyafetlerle, örneğin "tuvalete girmenin" uygun olmayacağı yönünde.

'Şeriat olsa, bunları satamazdık'

Dükkanın ortaklarından olan kişi, "Bütün ülke şeriat kanunları üzerine olsaydı, evet bunu satmamız yasaktı. Satamazdık. Parası haram olurdu. Ama şu an İslamiyet tam olarak Türkiye'de yerleşmiş değil" diye yanıtlıyor sorumu.

"Şeriat altında mı yönetilmek istersiniz?" diye sorusuna, "Tabii. Ülkeme şeriatın gelmesini çok isterim. Müslüman olan herkesin de gelmesini isteyeceğine eminim. Herkes Müslümanım diyor ama herkes aynı Müslümanlığı yaşayacak kadar cesaretli değil."

Dükkan sahipleri ayrıca bu tip tişörtlerin satıldığı "en az 15 internet" sitesi var diyor ve ekliyor Fatih'te üzerinde El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in resminin olduğu tişörtler satıldığını söylüyor.

'Bu sembolleri kullananlar kafa kesiyor'

Dükkanın sokağında oturan ve çocukluğundan beri burada oturduğunu söyleyen Celal Karagül ise dükkanın sattığı tişörtlerden rahatsız. "Elhamdülillah Müslümanız. Orada İslami Giyim yazıyor. E biz İslami giyinmiyor muyuz? İslam deyince kapanmak şart mıdır? Hangi çağda yaşıyoruz. Böyle bir dükkanın işleyeceğini sanmıyorum. Bu sembolleri kullanan adamlar kafa kesiyorlar. Bu İslama sığar mı?" diyor.

Dün gece dükkanın camlarına "Hizbullah" ve "Nasrallah" yazılmış boyayla. Dükkanın ortakları bu yazıları temizliyor bir yandan. Üçüncü ortağa bu yazıları soruyorum. Şiilere karşı bir düşmanlıkları var mı?

Şöyle yanıtlıyor sorumu: "IŞİD denilen kuruluş Şiileri hedef aldığı için bizim de IŞİD destekçisi olduğumuzu düşündükleri için tepki göstermişler. Benim Şiilere karşı hiçbir düşmanlığım yok. Benim düşmanlığım olsa Hz. Ali kitabı okumam."

Dükkan sahipleri ellerindeki stoğu tükettikten sonra bu tişörtlerden satmayacaklarını ancak üzerinde sadece peygamber mührü olan tişörtleri satmaya devam edeceklerini söylüyor.