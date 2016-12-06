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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD’in yeni sözcüsünden Türkiye’ye tehdit

IŞİD’in yeni sözcüsü olduğu belirtilen Ebu El Hasan El Muhacir, taraftarlarına Türkiye’nin dünyadaki tüm büyükelçilik ve konsoloslarına saldırı düzenlenmesi çağrısı yaptı.

06 Aralık 2016 01:19

Reuters haber ajansı, IŞİD’in yeni sözcüsü olduğu belirtilen Ebu el Hasan el Muhacir'in pazartesi günü yayınlanan bir ses ses kaydında Türkiye’yi tehdit ettiği belirtildi. IŞİD destekçilerine seslendiği belirtilen el Muhacir'in Türkiye'nin temsil edildiği her alana saldırı düzenlenmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Reuters'ın haberine göre El Muhacir, "Laik ve dinden dönmüş Türk hükümetinin tüm güvenlik, askeri, ekonomik ve medya alanlarını hedef alın, hatta dünyadaki tüm büyükelçilik ve konsoloslukları dahil temsil edildiği her alana saldırın” diye konuştu.

Haberde, sözcünün Musul yakınlarındaki Telafer’deki militanlara da seslendiği ve cepheden kaçmamalarını çağrısında bulunduğu belirtildi.

Ses kaydının orijinal olup olmadığı teyit edilemedi. El Muhacir'in IŞİD'in Suriye'deki hava harekatında öldürülen üyesi Ebu Muhammed El Adnani'nin yerine getirildiği duyuruldu.

Örgütün en önemli üst düzey isimleri arasında yer alan El Adnani'nin 30 Ağustos'ta Halep'te öldürüldüğü duyurulmuş, ölüm haberi Pentagon tarafından da teyit edilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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