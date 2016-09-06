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IŞİD'in yeni dergisinden: Sandviç sırasındaki yaşlı adama bile saldırın
"Tağut Türkiye'yi destekleyen Ebu Eymen takipçilerini küfür dinine yönlendiriyor"
IŞİD'e yakınlığıyla bilinen El Hayat Medya tarafından çıkarılan Rumiyah adlı dergide IŞİD militanlarına ‘taksideki yolcudan sandviç almak için sırada bekleyen yaşlı adama dek tüm Avrupalılara’ yönelik saldırı düzenlemeleri çağrısı yapıldı.
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