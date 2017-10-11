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IŞİD'in yakarak öldürdüğü asker Sefter Taş'ın babası: Ne mutlu bana ki şehit babasıyım

"Geride kalan oğullarım ve torunlarım da bu vatana feda olmaya hazır"

11 Ekim 2017 15:33

IŞİD tarafından kaçırıldığı ve yakılarak öldürüldüğü kesinleşen asker Sefter Taş'ın babası Aydın Taş, "Ne mutlu bana ki şehit babasıyım. Geride kalan ben, oğullarım ve torunlarım da bu vatana feda olmaya hazır" dedi.

Iğdır'da yaşayan Senem ve Aydın Taş çiftini ziyaret eden Iğdır Valisi Enver Ünlü, aileye taziyelerini iletti.

Vali Ünlü: Ülkemiz ateş çemberinin içinde

Vali Ünlü, Sefter Taş için kurulan taziye çadırında yaptığı konuşmada, "Acı bir haberle sarsıldık. Türk milletinin başı sağ olsun. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Vatanı için şehit oldular. Bizler evlatlarımızı askere gönderirken ölürsen şehit, kalırsan gazidir diye göndeririz. Bu vatan için bin yıldır birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Bugün ülkemiz, bir ateş çemberinin içinde. Maalesef müttefik bildiğimiz devletler bile ihanet içinde; ama bizler, yıllarca ne zorluklara göğüs germiş bir milletiz" dedi.

Aydın Taş: Vatan sağ olsun

Sefter Taş’ın babası Aydın Taş da oğluyla kaçırılmadan dört gün önce telefonda görüştüklerini söyledi.

"Ne mutlu bana ki şehit babasıyım" diyen baba Taş, "23 Eylül'de bayram izni için memlekete gelecekti. O günden sonra kendisinden bir haber alamadık. Vatani görevini biran önce bitirip, küçük bir iş yeri açmayı düşünüyordu; fakat kaçırıldığını duyduk. Yakılma görüntülerinin yayınlandığı gün jandarma, beni karakola götürdü ve her şeyi anlattı. Kendileri olayın gerçek olup olmadığını araştırıldığını ve yetkililerden haber beklememizi söyledi. O acı haber geldi ve oğlumun şehit olduğunu söylediler. Vatan sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

IŞİD, 22 Aralık 2016’da Sefter Taş ve Fethi Şahin’in yakılarak infaz edildiğine dair 19 dakikalık bir videoyu sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Videoda, asker kamuflajı içindeki bir kişi Türkçe konuşarak isminin Sefter Taş olduğunu söylüyordu. Sefter Taş, 1 Eylül 2015’te Suriye sınırındaki Kilis sınır karakolunda IŞİD’le çıkan çatışmada kaybolan ve örgütün kaçırdığı düşünülen askerdi.

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