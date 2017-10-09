IŞİD'in infaz ettiği asker Sefter Taş'ın babası: Yakılma videosu doğrulandı, oğlumun şehit olduğunu söylediler

Terör örgütü IŞİD tarafdan kaçırıldığı belirtilen Er Sefter Taş’ın yakılarak öldürüldüğü kesinleşti. Taş’ın babası Aydın Taş, açtığı gaiplik davasının ardından yetkililerin kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Taş, “Eve geldiklerinde oğlumun şehit olduğunu söylediler. Yakılma videosunun doğru olduğunu, konunun netleşmesi için beklediklerini anlattılar” diye konuştu.

Journo’dan Fırat Yeşilçınar’ın haberine göre Aydın Taş, bugün görülecek duruşma öncesinde Garnizon Komutanı ve Kaymakam’ın kendisini ziyaret ettiğini belirtti. Taş, "Bu sabah beni arayıp eve geleceklerini belirttiler. Eve geldiklerinde oğlumun şehit olduğunu söylediler. Yakılma videosunun doğru olduğunu, konunun netleşmesi için beklediklerini anlattılar” dedi.

Taziye çadırı kuruldu

Baba Taş, Iğdır’ın Aralık ilçesinde bulunan Aşağı Aratan Köyü’nde taziye çadırı kurduklarını ve garnizon komutanlığı tarafından oğlu için köy mezarlığında anıt mezar yapılacağını dile getirdi.

Aydın Taş, oğlunun akıbetini sormak için gaiplik davası açmış, bugün sonuçlanacağını söylemişti.

Ne olmuştu?

IŞİD, 22 Aralık 2016 gecesi Sefter Taş ve Fethi Şahin’in yakılarak infaz edildiğine dair 19 dakikalık bir videoyu sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Videoda, asker kamuflajı içindeki bir kişi Türkçe konuşarak isminin Sefter Taş olduğunu söylüyordu. Sefter Taş, 1 Eylül 2015’te Suriye sınırındaki Kilis sınır karakolunda IŞİD’le çıkan çatışmada kaybolan ve örgütün kaçırdığı düşünülen askerdi.

Kurtulmuş, "Medya ayağını denk alsın" demişti

Genelkurmay Başkanlığı, görüntülerin incelendiğini söylemiş, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ise görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin bir tespit yapılmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını ifade etmişti. Dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Bu video görüntüleri ile ilgili TSK’dan teyit edilmiş bir bilgi yoktur. Kusura bakmasınlar, medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Uyduruk görüntülerle halkı galeyana sürükleyemezler” demişti.

Baba Taş, yetkililerden cevap alamadığı için konu hakkında dava açmıştı.