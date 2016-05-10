IŞİD'in üst düzey liderlerinden Ebu Vahib öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın Anbar vilayetinde IŞİD'in üst düzey liderlerinden Ebu Vahib'in ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Ebu Vahib, IŞİD'e katılmadan önce El Kaide üyesiydi.

Pentagon sözcüsü Peter Cook, "Bugünlerde Irak ve Suriye'de IŞİD lideri olmak tehlikeli" dedi.

Vahib'in daha önce de öldüğüne dair haberler çıkmış ancak doğrulanmamıştı.

Cook, Vahib'in Anbar vilayetine yakın Rutba kentinde aracının içinde seyahat ederken vurulduğunu söyledi.

Pentagon aynı saldırıda, "Anbar vilayetinin askeri emiri" olarak tanımladığı Vahib dışında IŞİD'in üç militanın daha öldürüldüğünü duyurdu. IŞİD'e katılmadan önce bilgisayar mühendisliği okuyan 1986 doğumlu Vahib, örgüt içinde yükselen bir isim olarak biliniyordu.

Vahib, Irak'ta ABD güçleri tarafından tutuklanıp idam cezasına çarptırılmıştı ancak 2012 yılında hapishaneden kaçtı. 2013 yılında da Irak'tan geçen bir grup Suriyeli kamyon şoförünü yolda durdurup öldürerek örgüt içinde nam saldı. Görüntüler internette yayınlanmıştı.