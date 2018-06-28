IŞİD'in Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk hakkındaki davada karar açıklandı

IŞİD'in Türkiye sorumlusu 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında açılan dava karara bağlandı.

Davada mahkeme heyeti, 1 sene 20 gündür tutuklu bulunan Bayancuk’a ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay ile ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Ayrıca duruşmada üç tutuksuz sanık ve avukatları ile yakınları hazır bulundu.

Bir sanığın avukatının mazeretinin reddine karar verilmesinin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdikleri esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiklerini belirtti.

Halis Bayancuk, esas hakkındaki savunmasında, daha önceki duruşmalarda yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Mütalaada somut delil bulunmadığını savunan Bayancuk, "Emniyet ve istihbarat raporlarına göre cezalandırmam talep ediliyor. Olmayan bir şeyin olmadığını ispatlamaya çalışıyoruz, Sakarya'da örgütsel faaliyet yapıldığı iddia edilen yerde 'sadece yemek yedik' diyoruz ama kolluk ve savcılık 'toplantı gerçekleştirildi' diyor. 'Demokrasi şirktir, demokrasiden uzak durun, insanları ateşe götürür' demeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Bayancuk, hiçbir konuşmasında IŞİD'in propagandasını yapmadığını savunarak, tahliyesini ve beratını talep etti.