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BBC Türkçe

'IŞİD'in Türkiye sınırıyla bağlantısı kesildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in Türkiye sınırıyla fiziki teması ortadan kaldırdığını açıkladı. Azez-Cerablus hattının birleşmesiyle Suriye sınırında IŞİD'den arındırılmış bir kuşak oluşturulduğu belirtil

04 Eylül 2016 23:54

Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in Türkiye sınırıyla fiziki teması ortadan kaldırdığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada 24 Ağustos'ta başlayan 'Fırat Kalkanı' operasyonunda 14 köyün daha gele geçirildiği ve Cereblus- Azez hattının birleştirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 20 kadar tank dün Kilis'ten Suriye'nin Çobanbey bölgesine girmişti.

Ayrıca Türk uçaklarının IŞİD hedeflerini vurduğu bildirilmişti.

Anadolu Ajansı batıda Azez ile doğuda Cerablus arasında, IŞİD militanlarından arındırılan kuşağın 3-5 kilometre derinliğe sahip olduğunu aktardı. Ajansa göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle ÖSO'nun 12 gün içinde IŞİD'den aldığı alan 600 kilometre kareye ulaştı.

Ajans, Fırat Kalkanı harekâtının devam edeceğini ve söz konusu kuşağın genişletileceğini belirtti.

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