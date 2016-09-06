IŞİD'ın Türk tankına saldırısında iki asker hayatını kaybetti

IŞİD'in Suriye'nin Vukuf bölgesinde iki Türk tankını vurması sonucu iki askerin hayatını kaybettiği ve beş askerin de yaralandığı belirtildi. Bölgedeki çatışmalarda ayrıca iki ÖSO üyesinin de öldüğü kaydedildi.

TSK'dan olayla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Harekâtın 14'üncü gününde operasyon bölgesinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 44 hedefe fırtına obüsleriyle 153 atım yapılarak tam isabetle vurulmuştur.

24 Ağustos 2016 Fırat Kalkanı Harekâtının başladığı günden bugüne kadar toplam 437 hedefe 1852 atım yapılmıştır. Koalisyon Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca saat 12:30 sularında Baragidah bölgesinde tespit edilen DEAŞ hedefleri vurulmuştur. Ayrıca bugün Koalisyon Güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Vukuf ve Sadvi köyleri ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Vukuf bölgesinde meydana gelen çatışmalar esnasında DEAŞ unsurlarınca güdümlü TAS roketleriyle iki tankımıza yönelik yapılan saldırıda maalesef 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş; 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal helikopterle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır.

Ayrıca yine Vukuf bölgesi ve civarında süren çatışmalarda iki ÖSO personeli hayatını kaybetmiş, iki personeli de yaralanmıştır. Aynı şekilde yaralılar tahliye edilerek hastanede tedavilerine başlanmıştır.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" .