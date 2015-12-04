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Dünya

IŞİD'in 'saklambaç' oyunu: Çocuklar, surlara gizlenmiş rehineleri öldürüyor!

IŞİD, çocukların rehineleri öldürdüğü yeni bir video yayınladı

04 Aralık 2015 20:59

IŞİD'in sosyal medyada paylaştığı videoda, 'saklambaç' oynatılan çocukların eski bir kalenin içinde belli noktalara gizlenmiş rehineleri bulup öldürdüğü görüldü.

IŞİD, örgüt bünyesindeki çocuklara korkunç bir oyun oynatmaya başladı. Örgütün paylaştığı videoda, 'saklambaç' oynatılan çocuklar eski bir kalenin içinde belli noktalara gizlenmiş rehineleri bulup öldürüyor.

Daily Mail'in haberine göre, Suriye’nin Deyr ez-Zor bölgesinde, en fazla 8 yaşında oldukları görülen 6 çocuk sırayla harabeye dönmüş el Rahba kalesindeki rehineleri arıyor. Elleri arkalarında bağlanmış şekilde kalenin belli noktalarına yerleştirilmiş rehineler de çaresizce çocuğun kendilerini bulup öldürmesini bekliyor.

Kuzey Afrikalı ve Tacik oldukları sanılan ve balaklava giyen çocuk ‘oyunun kurallarını’ yerine getirdikten sonra kalenin dışındaki tepede bekleyen ‘eğitmenlerinin’ yanına koşuyor ve silahıyla balaklavasını (sadece gözleri açıkta bırakan maske) diğer arkadaşına devrediyor. 

 

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