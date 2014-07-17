'IŞİD'in rehin tuttuğu 2 bebek hastalandı, Türkiye doktor gönderdi'

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, IŞİD'in Musul'da 37 gün önce rehin aldığı 49 Türk vatandaşı arasında bulunan iki bebekten birinin rahatsızlandığını, Türkiye'nin de tedavi için doktor gönderdiğini açıkladı. Oran, ancak rehin bebeklerin ailelerine "hangi bebeğin hastalandığı ya da durumunun ne olduğu konusunda bile bilgi verilmediğini" söyledi.

Aralarında Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın bebek ve çocukların da bulunduğu Türk vatandaşlarının durumu konusunda bugün basın toplantısı düzenleyen CHP'li Umut Oran, hükümetin yeterli bilgi vermemesini eleştirdi.

IŞİD'in kaçırdığı rehineler arasında bulunan çocukların hastalanması ve tedavi için Türkiye'den doktor gönderilmesini ilk kez ortaya çıkaran T24 yazarı Sibel Yerdeniz, "Karşımızda 'devlet' yok ki görüşelim!" başlığıyla kaleme aldığı yazısında (2 Temmuz 2014) dile getirmiş, Murat Sabuncu da "Devlet hasta rehin bebek için IŞİD’e doktor yolladı" başlığıyla T24'te yayımlanan yazısında (8 Temmuz 2014) olaya ilişkin detayları aktarmıştı.

Aileler de katıldı

Umut Oran'ın TBMM'deki basın toplantısına rehin Türk vatandaşlarının ailelerinden Nermin Taşdelen Yıldız'ın ağabeyi ve 11 aylık Kuzey Deniz'in dayısı Muammer Taşdelen de katıldı.

49 Türk vatandaşının 37 gündür rehin tutulduğunu söyleyen Oran, hükümetin ailelere bile tatmin edici bilgi vermediğini, yayın yasağı konulduğunu hatırlattı. Oran, "Bu konuda bugün Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na başvuracağım" diye konuştu.

Oran, ayrıca IŞİD'in elindeki 49 vatandaşın durum konusundaki yayın yasağının kaldırılması konusunda da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacağını açıkladı.

'iki bebekten biri hastalandı'

CHP'li Umut Oran bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında özellikle 37 gündür rehin olan Türk vatandaşı bebek ve çocukların durumuna vurgu yaptı. Oran, alıkonanlar arasında bulunan iki bebekten hastalanan biri için Türkiye'den doktor gönderildiğini, ancak hangi bebeğin hasta olduğunun dahi bilinmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Başbakan 'milli irade milli güç' diyor ama üç maymunu oynuyor. Başbakan Erdoğan, Musul'da rehin olan vatandaşlarımızın ailelerinin çığlığını duymak zorunda. 49 vatandaştan daha önemli gündem ve önceliği ne olabilir? Dışarıda ona buna ağlıyorsun, Musul'daki rehine bebekler için de ağla."

'Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması bile abes'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Musul'daki rehin Türk vatandaşlarının ailelerinin çığlığını duymak zorunda olduğunu da vurgulayan Oran, "49 vatandaştan daha önemli gündem ve önceliği ne olabilir? Bu ortamda Cumhurbaşkanlığı seçiminin bile yapılması abesle iştigal. Onlar can derdinde siz makam mevki derdindesiniz. Bu ortamda seçim olmaz. İşimizi gücümüzü bırakacağız o insanları buraya getirip ondan sonra devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dayının feryadı

11 Aylık Kuzey Deniz'in dayısı Taşdelen de toplantıda, "Bize en kısa zaman diliminde getirilecekleri söyleniyor. 11 aylık bebek için en kısa zaman dilimi bir gün, bir saat, belki bir dakikadır. 37 gün, 11 aylık bebek için çok büyük zaman dilimidir. Sayın Davutoğlu, 'Kimse Türkiye'nin gücünü test etmeye kalmasın' demişti. 37 gündür Sayın Davutoğlu bizim sabrımızı test ediyor. Artık biz bu testten usandık. Bir an önce kardeşlerimizin, çocuklarımızın yanımıza gelmesini istiyoruz" diye konuştu.