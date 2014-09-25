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Dünya

IŞİD'in petrol rafinerileri vuruldu

Suriye'deki 12 petrol rafinerisine yönelik saldırıda, ABD'ye Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek geldi.

25 Eylül 2014 09:12

Amerikan ordusunun, Arap ortaklarıyla Suriye'de IŞİD'in kontrolündeki 12 petrol rafinerisini vurduğu bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) hava saldırılarına ara verilmesinin ardından yapılan açıklamaya göre, ABD askeri güçleri, ortak uluslarla IŞİD'e yönelik saldırılarını Suriye'de, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle düzenledi.

Savaş uçakları ve insansız hava araçlarının kullanıldığı 13 hava saldırısında, El Mayadin, Ebu Kemal, Haseke ile Deyr Ez Zor'da IŞİD'in kontrolünde bulunan 12 petrol rafinerisi hedef alındı.

Açıklamada, saldırılarda rafinerilerin gördüğü hasarın tespit çalışmalarının devam ettiği ancak hedeflerin başarıyla vurulduğuna dair ön izlenimlere sahip olunduğu belirtildi.

Hedef alınan küçük ölçekli rafinerilerin IŞİD'in eylemlerine yakıt katkısı sunduğu ve gelecekte operasyonlarını sürdürmesi için de ekonomik kazanç sağladığı kaydedildi.

Her biri günde 300-500 varil petrol üreten bu rafinerilerin IŞİD'e günlük 2 milyon dolar kaynak temin ettiği bildirildi.

Uçakların, operasyonun ardından bölgeden güvenli biçimde ayrıldığı da ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Amerikan güçlerinin Arap ortaklarıyla IŞİD'e saldırılarının gün içinde devam ettiğini doğrulayan bir açıklama yapmış ancak operasyonların sürmesi nedeniyle bu konu hakkında bilgi veremeyeceğini belirtmişti.

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