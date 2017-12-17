IŞİD'in mali işler sorumlusu: Esad'a petrol sattık

Avrupa’ya kaçmak için eşi ve 3 çocuğuyla geldiği Hatay’da polis tarafından yakalanan IŞİD'in mali işler sorumlusu Suriyeli Mohanad Alsanad, Suriye’de Esad güçlerine petrol sattıklarını ve karşılığında erzak aldıklarını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre Terör örgütü IŞİD'in mali işler sorumlusu ‘Ebu Amir’ kod adlı Suriyeli Mohanad Alsanad’ın eşi ve çocuklarıyla Avrupa’ya kaçmak için sınırı geçtiği bilgisini alan Hatay polisi, çalışma başlattı. Hatay Emniyeti İstihbarat ve TEM Şubesi ekipleri, 5 Aralık’ta İskenderun’da Alsanad’ı eşi ve 3 çocuğuyla saklandığı yerde gözaltına aldı. İfadesinde IŞİD adına çalıştığını kabul eden ancak örgütün üyesi olmadığını ileri süren Alsanad, Türkiye’de yaşamak istediğini, Suriye’ye dönmesi durumunda IŞİD'in kendisini öldüreceğini söyledi.

Rakka’da IŞİD adına çalıştığını anlatan Alsanad, “Rakka’da araçlardan sorumlu Abu Ummar isimli kişinin yanında çalışıyordum. Örgüt adına toplanan paralar bana gelirdi. Para getiren kişilere ödeme yapardım. Genel sorumlumuz ise Ebu Mecit isimli kişiydi” dedi.

Cezaevine gönderildi

İfadesinde, Deyrizor’un bombalanması sırasında kentin IŞİD sorumlusu Ammar el-Rafdan’ın öldüğünü iddia eden Alsanad, “Ammar el-Rafdan öldükten sonra yerine kardeşi Mahir Rafdan geçti” diye konuştu. IŞİD'in Esad güçlerine petrol sattığını da belirten Alsanad, bunun karşılığında erzak alındığını kaydetti.

Sorgusunun tamamlanmasının ardından geçen hafta adliyeye sevk edilen Mohanad Alsanad, “silahlı terör örgütü üyesi olma” suçundan tutuklanarak İskenderun T Tip Cezaevi’ne gönderildi. Alsanad’ın eşi ve 3 çocuğu ise geri gönderme merkezine teslim edildi.