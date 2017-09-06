IŞİD'in 'mali emiri' Meclis gündeminde

ABD’nin, IŞİD adına faaliyet yürütmekle suçlayarak “özel tanımlı küresel terörist” listesine aldığı Emir el Mansur’un Türkiye’de yaşadığı iddiası meclis gündemine taşındı.

Birgün’ün haberine göre, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, IŞİD adına faaliyet yürütmek ve örgüte maili kaynak sağlamakla suçlanarak ABD’nin “Musul Mali Emiri” olarak yaptırım listesine alınan Emir El Mansur’un Türkiye’de yaşadığı iddialarını yeniden gündeme getirdi. ABD Hazine Bakanlığı’nın Emir El Mansur’un 2017 yılının başından beri Türkiye’de yaşadığını ve Mersin, İstanbul, Adana gibi kentlerde faaliyet gösterdiğini iddia ettiğini hatırlatan Öztürk, Başbakan Binali Yıldırım’a yazılı olarak yanıtlaması istemiyle şöyle sordu:

“ABD Hazine Bakanlığının, 'özel tanımlı küresel terörist' olarak sınıflandırdığı El-Mansur’un Türkiye’de yaşadığına dair iddialar gerçeği ne kadar yansıtmaktadır?”

IŞİD adına para aktarmakla suçlanıyor

ABD’nin “Yaptırım Listesi”ne aldığı El Mansur, IŞİD’in Musul’u ele geçirdiği 2014 yılında kente yüz binlerce Irak dinarı para aktarmak, 2015 yılında IŞİD adına para aklamak, örgüte para transfer etmek ve 2016 yılında Irak ve Suriye’den çıkarılan ham petrolün satışından sorumlu olmakla suçlanıyor. ABD Hazine Bakanlığı’nın “özel tanımlı küresel terörist” olarak tanımladığı El-Mansur’a yönelik yaptırımlar, ABD ve Irak’taki mal varlıklarının dondurulması ve kendisiyle iş yapılmasının yasaklanmasını içeriyor.