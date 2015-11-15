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Dünya

IŞİD'in Libya lideri Ebu Nebil öldürüldü

"Nebil'in ölümü, IŞİD'in Libya'da yeni üyeler bulma ve yeni karargahlar kurma gibi hedeflerine ulaşma kapasitesini azaltacaktır"

Fotoğraf: Arşiv

15 Kasım 2015 02:38

ABD Savunma Bakanlığ, ABD hava kuvvetlerinin cuma günü Libya'da düzenlediği hava saldırısında IŞİD'in Libya kolu lideri Ebu Nebil'in öldürüldüğünü açıkladı. Pentagon sözcüsü Peter Cook, operasyonun Paris'teki terör saldırılardan önce onaylanarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Irak vatandaşı Ebu Nebil'in (asıl adı Wissam Najm Abd Zeyd El Zubeydi), aynı zamanda uzun süredir  El Kaide'nin Libya operasyonlarını da yöneten kişi olduğunu söyleyen Peter Cook, "Nebil'in ölümü, IŞİD'in Libya'da yeni üyeler bulma ve yeni karargahlar kurma gibi hedeflerine ulaşma ve ABD'ye dışarıdan saldırı yapabilme kapasitesini azaltacaktır" dedi.

Hava saldırısının, ABD'nin Libya'da doğrudan bir IŞİD liderini hedef alan ilk operasyon olduğunu vurgulayan Cook, bunun, her nerede olursa olsun IŞİD liderlerinin peşini bırakmayacaklarının bir göstergesi olduğunu belirtti. Cook, operasyonun Paris'teki terör saldırılardan önce onaylanarak gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi

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