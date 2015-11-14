“IŞİD, biyolojik silah geliştirmediği için fizik bölüm başkanını infaz etti”

IŞİD'in Musul Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanını biyolojik silahları geliştirmediğini söylerek infaz ettiği iddia edildi.

soL’da yer alan ve ABNA24 haber ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre Musul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı, militanlar tarafından kent meydanına getirilerek burada hakkındaki “hüküm” okunduktan sonra infaz edildi. ABNA24’e konuşan kaynak, IŞİD’in katlettiği bilim adamının cesedini adli tıp bölümüne teslim ettiğini ekledi.

Olayın ne zaman yaşandığı ve katledilen bilim adamının kimliği konusunda ise bilgi verilmedi.