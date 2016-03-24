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Dünya

Irak ordusu, IŞİD'in elindeki Musul'a operasyon başlattı

Irak ordusu, bir süredir Musul'a yönelik kara harekatına hazırlanıyordu

24 Mart 2016 11:28

Irak'ta Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu başladı.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medyası Ağı tarafından yapılan açıklamada, "Fetih" operasyonunun birinci aşamasının başladığı belirtildi.

Açıklamada, Musul'a bağlı bazı köylerin Ortak Operasyonlar Komutanlığı denetiminde Musul Operasyonlarına bağlı güçlerce örgütten geri alınarak Irak bayraklarının asıldığı ifade edildi.

 

Koalisyon havadan destek sağlıyor

 


Associated Press'in haberine göre; Tuğgeneral Yahya Resul, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin operasyona havadan destek verdiğini söyledi. Resul, böylesi karmaşık ve zorlu bir operasyonun ne kadar süreceğinin henüz net olmadığını da sözlerine ekledi.

 

2 yıldır IŞİD'de

 

Irak'ın kuzeyindeki Musul iki yıl önce terör örgütü IŞİD'in eline geçti. IŞİD'in hemSuriye hem de Irak'ta kontrol ettiği bölgeler içinde açık ara en büyük şehir olan Musul, Ninova bölgesinin başkenti. Kent, IŞİD'in eline düşmeden önce yaklaşık 2 milyon nüfusa sahipti.

 

 

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