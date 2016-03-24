Irak ordusu, IŞİD'in elindeki Musul'a operasyon başlattı

Irak'ta Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu başladı.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medyası Ağı tarafından yapılan açıklamada, "Fetih" operasyonunun birinci aşamasının başladığı belirtildi.

Açıklamada, Musul'a bağlı bazı köylerin Ortak Operasyonlar Komutanlığı denetiminde Musul Operasyonlarına bağlı güçlerce örgütten geri alınarak Irak bayraklarının asıldığı ifade edildi.

Koalisyon havadan destek sağlıyor



Associated Press'in haberine göre; Tuğgeneral Yahya Resul, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin operasyona havadan destek verdiğini söyledi. Resul, böylesi karmaşık ve zorlu bir operasyonun ne kadar süreceğinin henüz net olmadığını da sözlerine ekledi.

2 yıldır IŞİD'de

Irak'ın kuzeyindeki Musul iki yıl önce terör örgütü IŞİD'in eline geçti. IŞİD'in hemSuriye hem de Irak'ta kontrol ettiği bölgeler içinde açık ara en büyük şehir olan Musul, Ninova bölgesinin başkenti. Kent, IŞİD'in eline düşmeden önce yaklaşık 2 milyon nüfusa sahipti.