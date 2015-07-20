IŞİD'in 'kadın rehberi' Almancaya çevrildi



Alman iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilâtı'nın (BfV) verilerine göre IŞİD saflarına katılmak üzere Almanya'dan Suriye ve Irak'a giden 700 cihatçıdan 100'ünü kadınlar meydana getiriyor. İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Stratejik Diyalog Enstitüsü (Institute for Strategic Dialogue), IŞİD'e Batılı ülkelerden katılan kadın sayısını yaklaşık 550 olarak tahmin ediyor.

Kadınların IŞİD'deki yerini anlatan "İslam Devleti'nin Kadınları" adlı metin, bu yılın başında internette Arapça olarak yayınlanmıştı. Yazarları "El Hansa Tugayları" olarak belirtilen metin, Herder Yayınevi tarafından Almancaya çevrildi. "İslam Devleti'nde kadının yeri. Bir mesaj ve El Hansa Tugayları'nın açıklaması" başlıklı kitap, metnin aslı ve yorumlardan oluşuyor. Kitabın eleştirel yorumları, Paderborn Üniversitesi uzmanlarından Hamideh Mohagheghi tarafından kaleme alınmış. Asıl yazarların kimler olduğu ise bilinmiyor.

IŞİD'in 'kadın manifestosu'nun farkı

Kitabın yazarı olarak belirtilen "El Hansa Tugayları" IŞİD kontrolündeki bölgelerde kadınların kıyafetlerinin dini kurallara uygun olup olmadığını kontrol ediyor. "İslam Devleti'nin Kadınları", buna benzer daha önce basılmış pek çok yayınla büyük oranda örtüşüyor. Ancak bazı noktalarda bilinçli bir şekilde, kadınlara şiddet uygulanabileceğine dair ya da kadınların İslam hukukunda, örneğin mirasta daha az haklara sahip olduklarını belirten ayetlere yer verilmemiş.

'Şeriat kurallarına uymak şart'

Kadınların fiziksel açıdan daha zayıf oldukları için erkeklere özgü işleri yapmamaları gerektiği vurgulanırken, adet günleri ve gebelik buna örnek gösteriliyor. Söz konusu metnin yazarlarına göre, kadın ancak istisnai durumlarda birkaç saatliğine çalışmak için ev dışına çıkabilir. Öğretmen ya da doktorlar bu kapsamda değerlendiriliyor. Tabi ki mutlaka şeriat kurallarına uymak şartı ile. Buna uymayanların nasıl cezalandırıldıkları Rouaa Diab örneğinde görülmüştü. Genç bir kadın olan diş doktoru Diyab, bir erkeği muayene ettiği gerekçesiyle geçen yıl ağustos ayında Irak'ta tutuklanarak idam edilmişti.

'Kâfir Batının kadın modeli başarısızlığa uğradı'

Metinde kadın-erkek eşitliği hedef alınıyor. "Kadını evden çıkaran kâfir Batının kadın modeli başarısızlığa uğramıştır" denilen belgede, "Kadın-erkek eşitliği masalından kadının payına yalnızca gülün dikeni düşmüştür" ifadesine yer veriliyor.

"IŞİD manifestosunda" kadınlara somut emirler veriliyor. Örtünme (hicap) zorunluluk olarak gösteriliyor. Kızların 9 yaşında evlendirilmesi de meşru kabul ediliyor.

'Kadro devşirme ve propaganda amaçlı'

Almanca yayınlanan "İslam Devleti'de Kadının Yeri" kitabına eleştirel yorumu eklenen Hamideh Mohagheghi, "Metin, Batılı ülkeler ve Arap-Müslaman müttefiklerinin modern yaşam tarzını aşağılıyor" diyor. "Manifesto"nun "kadro devşirme ve propaganda amaçlı" olduğuna dikkat çeken Hamideh Mohagheghi, "Giderek karmaşıklaşan günümüz dünyasında IŞİD'in 'entelektüel yalınlığı' da başarısının nedenleri arasında yer alıyor. IŞİD'e körlemesine biat edenlerin gözlerini açık tutmasına gerek kalmıyor" diyor.