IŞİD'in kaçırdığı İsmail Irak'ta cezaevinde; konsolosluk devreye girdi

IŞİD'den kaçarak peşmergeye sığınan ve Konya’da yaşayan dedesini arayıp “Mavi bisikletimi hazırla geliyorum” dedikten sonra haber alınamayan 12 yaşındaki İsmail B.’nin Duhok’ta cezaevinde tutulduğu ortaya çıktı. İsmail B.'nin Türkiye’ye getirilmesi için Erbil Konsolosluğu devreye girdi.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre Mustafa B. (34) 4 yıl önce eşini ve o dönemde 8 yaşında olan oğlu İsmail’i de yanına alarak Irak’ta IŞİD'e katıldı. 2015’te Mustafa B. bir çatışmada öldü. IŞİD kamplarında kalan İsmail, kendisine silah eğitimi verilmeye başlanınca üvey annesiyle birlikte kaçtı. Irak Bölgesel Kürt yönetimi kontrolünde bulunan bir bölgede peşmergeye sığınan İsmail, Konya’da yaşayan dedesini arayarak “Dede mavi bisikletimi hazırla geliyorum” dedikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Dede İsmail B.’nin endişeli bekleyişi 20 gün sonra gelen telefonla son buldu. Torununun kendisini aradığını anlatan İsmail B. (61) şöyle konuştu:

“Irak’ın Duhok bölgesinde peşmerge idaresindeki bir hapishanede olduğunu ve kendisini oradan almamı istedi. Kendisine kötü muamele yapılmamış. Sağlığı iyiymiş. Üvey annesi peşmergenin elinden kaçıp tekrar IŞİD'e katılmış. En son 24 Ağustos’ta konuştuk. Güvenlik gerekçesiyle onu hapishanede tutuyorlarmış. Onu oradan alıp geleceğim ucunda ölüm olsa torunumu getireceğim.”

Konsolosluk devrede

Erbil Konsolosluğu’nun İsmail’in Türkiye’ye getirilmesi için gerekli girişimleri yaptığı öğrenildi. İsmail’in, peşmerge ifadesini aldıktan sonra konsolosluğa teslim edileceği belirtildi. Yetkililer İsmail’in teslim edilme sürecinin peşmergenin yapacağı sorusturmaya bağlı olduğunu ifade ettiler.

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