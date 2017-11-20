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IŞİD'in kaçırdığı Ezidi kadın: Defalarca satıldım, toplu tecavüze uğradım!

Nadia Murad, yaşadıklarını "Son Kız - Esaretimin ve IŞİD'e Karşı Mücadelemin Hikâyesi" adlı kitapta anlattı

20 Kasım 2017 12:12

Irak’ın Kocho köyünde yaşarken 3 yıl önce terör örgütü IŞİD tarafından kaçırılan Nadia Murad, esaretten kurtarılmasının ardından yaşadıklarını kendi yazdığı kitapta anlattı. Ezidi olan 24 yaşındaki Murad, kitabında alınıp satıldığını ve kaçmaya çalıştığında toplu tecavüze uğradığını yazdı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre köyünden kaçırılırken, komşularının kendilerini kurtarmak için gelmemesini de eleştiren Murad, Musul’da tutulduğu evden bahçenin duvarından atlayarak kaçmayı başarmış ve daha sonra da bir mülteci kampına kadar ulaşmış. Nadia Murad daha sonraki süreçte ünlü oyuncu George Clooney’nin avukat eşi Amal Clooney ile tanışmış. Amal Clooney kitabın önsözünü kaleme aldı. Almanya’da yaşayan Nadia Murad, Ezidi toplumu için kampanyalar düzenliyor. Nadia’nın kitabının adı ise “Son Kız - Esaretimin ve IŞİD'e Karşı Mücadelemin Hikâyesi”

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