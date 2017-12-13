IŞİD'in kaçırdığı çocuklar Türkiye'de bulundu

IŞİD'in Irak'ın Şengal bölgesinde kaçırdığı 6 Ezidi çocuk Türkiye'de bulundu. Ağustos 2014'te kaçırılan çocuklar ailelerine teslim edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, IŞİD Tarafından Kaçırılanları Kurtarma Ofisi Müdürü Hüseyin el Kaidi, IŞİD'in 2014'te kaçırdığı Ezidi çocuklardan bazılarının Türkiye'de bulunduğunu açıkladı.

"IŞİD bitiyor ancak hala elinde 3 bin civarında kaçırdığı Ezidi bulunuyor"

IŞİD'in kaçırdığı Ezidileri bulmak için uzun zamandır çalışma yaptıklarını söyleyen Kaidi, "Kısa bir süre önce 6 Ezidi çocuğun Türkiye'de olduğunu öğrendik. Çocukları Türkiye'de alarak ailelerine teslim ettik. Güvenlik gerekçesiyle çok detay veremiyoruz. Çocuklar bize Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiklerini anlattı. İşkence gördüklerini ve örgütün kendilerine baskı yaptığını aktardı. Bize ulaşan bilgilere göre Türkiye'de hala Ezidi var, kurtarılmayı bekliyorlar. IŞİD bitiyor ancak hala elinde 3 bin civarında kaçırdığı Ezidi bulunuyor. Ezidileri kendileriyle birlikte götürüyorlar" açıklamasında bulundu.

IŞİD, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin yoğun olarak yaşadığı 450 bin nüfuslu Şengal (Sincar) ilçesine ağır silahlarla saldırarak kenti ve köylerini ele geçirmişti.

BM ve Irak, IŞİD’in Ezidilere soykırım yaptığını açıklamıştı.

IŞİD’in elinden şimdiye kadar 3200 civarında Ezidi kurtarılırken 3 bin 150 Ezidi hala örgütün elinde.