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Dünya

IŞİD'in kâbusu Ebu Azrail kahraman gibi karşılandı

Testere, balta, kılıç, makineli tüfekle verdiği pozlarla ve "Ebu Azrail" ismiyle üne kavuşan Şii militan, tatil için gittiği İran'da adeta rock yıldızı gibi karşılandı

10 Mayıs 2016 02:41

Irak’ta IŞİD’e karşı savaşan Şii milislerin oluşturduğu İmam Ali Tugayları’nın ‘ölüm meleğinin babası’ anlamına gelen ‘Ebu Azrail’ adıyla ünlenen Şii militan, tatil için gittiği İran’da ‘süper star’ gibi karşılandı.

Asıl adının Eyüp Falih el Rubayi olduğu tahmin edilen Ebu Azrail; Şii milis güçlerinin saflarında testere, balta, kılıç ve makinalı tüfekle Irak’ta ve Suriye’de IŞİD’e karşı verdiği mücadeleyle efsaneye dönüştü.

Hakkında çelişkili bilgiler bulunan, 5 çocuk babası olduğu söylenen, sosyal medyada binlerce takipçisi olan ve silahlarla gülerek verdiği fotoğraflarla büyük ün kazanan ‘Ebu Azrail’in İran’da çektirdiği fotoğraflar basına yansıdı.

Irak’taki çatışmalardan fırsat bulup Tahran’a, sahil kenti Noşar’a ve Şiilerin kutsal kentlerinden Meşhed’e tatile giden Ebu Azrail, İranlı bir milis arkadaşıyla çıktığı gezide İranlıların büyük ilgisiyle ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

 

İranlı hayranları rahat bırakmadı!

 

İranlı ‘hayranlarıyla’ bol bol fotoğraf çektiren ve eğlenceli kişiliğiyle sempati toplayan Ebu Azrail, İran’da bazı dini yetkililerle de bir araya geldi. 

Ebu Azrail’in üyesi olduğu İmam Ali Tugayları’nın doğrudan İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü’ne bağlı olduğu belirtiliyor. Cihatçı militanlara karşı vahşi yöntemler kullanmaktan çekinmeyen İmam Ali Tugayları’nın Irak’ta IŞİD militanlarının kafasını keserken çekilen görüntüler basına yansımıştı.

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