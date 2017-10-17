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Dünya

IŞİD'in intihar saldırısı için eğittiği 13 yaşındaki çocuk yakalandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Afgan polisi, IŞİD'in intihar saldırısı için örgüte alıp eğittiği 13 yaşında bir çocuğu yakalayıp gözaltına aldı

17 Ekim 2017 14:57

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Afgan polisi, IŞİD\'in intihar saldırısı için örgüte alıp eğittiği 13 yaşında bir çocuğu yakalayıp gözaltına aldı.
Nangarhar il yerel yönetimi medya ofisi, 13 yaşındaki çocuğun Haska Mina bölgesi yakınlarında
tutuklandığını söyledi.
Yapılan açıklamada, bir arama operasyonu sırasında göz altına alınan çocuğun, IŞİD\'e katılmadan önce Nangarhar\'da bulunan Chaparhar bölgesinde yaşadığı belirtildi.
Şu an polis gözetiminde bulunan çocuk, IŞİD\'in kendisini bir intihar saldırısı için örgüte aldığını itiraf etti. (Fotoğraflı)

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