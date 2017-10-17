IŞİD'in intihar saldırısı için eğittiği 13 yaşındaki çocuk yakalandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Afgan polisi, IŞİD\'in intihar saldırısı için örgüte alıp eğittiği 13 yaşında bir çocuğu yakalayıp gözaltına aldı.

Nangarhar il yerel yönetimi medya ofisi, 13 yaşındaki çocuğun Haska Mina bölgesi yakınlarında

tutuklandığını söyledi.

Yapılan açıklamada, bir arama operasyonu sırasında göz altına alınan çocuğun, IŞİD\'e katılmadan önce Nangarhar\'da bulunan Chaparhar bölgesinde yaşadığı belirtildi.

Şu an polis gözetiminde bulunan çocuk, IŞİD\'in kendisini bir intihar saldırısı için örgüte aldığını itiraf etti. (Fotoğraflı)