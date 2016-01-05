IŞİD'in İngiltere'yi tehdit videosunda görünen çocuğun dedesi: O benim torunum, inkâr edemem

IŞİD'in önceki gün ortaya çıkan İngiltere'yi tehdit ettiği propaganda videosunda görünen küçük çocuğun dedesi olduğunu söyleyen Nijerya kökenli bir İngiltere vatandaşı ortaya çıktı. Londra’da yaşayan Sunday Dare torunu için, “O benim torunum. İnkâr edemem. Isa'nın hiç bir şeyden haberi yok. IŞİD onu bir kalkan olarak kullanıyor” dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Londra'nın güneyinde yaşayan Sunday Dare adlı kişi, İngiltere'deki Channel 4 televizyonuna, görüntülerdeki çocuğun kesinlikle torunu Isa Dare olduğunu söyledi.

IŞİD'in beş kişiyi öldürdüğü videodaki militanın da İngiliz vatandaşı Siddhartha Dhar olduğu düşünülüyor.

IŞİD'in, hafta sonu dolaşıma soktuğu 10 dakikalık videosunda, yaşının 5-6 olduğu tahmin edilen, üniforma giydirilmiş ve İngiliz aksanıyla İngiliz konuşan bir çocuk da yer alıyordu.

Başı siyah örtülü çocuk videoda uzakları göstererek 'orada küffarı öldüreceğiz' diyordu.

İngiliz güvenlik örgütleri video üzerindeki incelemelerini sürdürürken, henüz videodaki militan ve çocuğun kimlikleriyle ilgili bilgiler resmi makamlarca açıklanmış değil.

Küçük çocuğu annesi Suriye’ye götürmüş

İngiltere'deki Channel 4 televizyonuna konuşan Sunday Dare, torunu Isa Dare'nin, kızı Grace Dare tarafından Suriye'ye götürüldüğünü söyledi.

Londra'nın Lewisham semtinde yaşayan Sunday Dare, "O benim torunum. İnkâr edemem, torunum o benim. Çok iyi tanıyorum" dedi.

Dare, "Isa'nın hiç bir şeyden haberi yok. IŞİD onu bir kalkan olarak kullanıyor. Hadijah İngiltere'ye geri dönmeli ve yaptığının sonuçlarına katlanmalı. Bizi de kendisini de mahvetti" diye konuştu.

Nijeryalı bir aileden gelen İngiltere vatandaşı Grace Dare Hristiyan kültürüyle yetişmiş fakat 18 yaşına geldiğinde Müslümanlığı kabul ederek Hadijah (Hatice) adını almış.

Babasının anlatımına göre 2012 yılında 22 yaşındayken Suriye'ye giden Hadijah'nin orada evlendiği Abu Bakr adlı İsveç vatandaşı IŞİD'linin öldüğü tahmin ediliyor.

IŞİD'in hafta sonu dolaşıma soktuğu tehdit ve propaganda videosunda İngiltere için casusluk yaptıkları iddia edilen beş kişi, çölde kafalarının arkasından kurşunlanarak öldürülürken görülüyor.

Öldürülen beş kişiden biri, İngilizlerin hava saldırılarında hedef belirlemek üzere, kendisinden IŞİD militanlarının konumlarıyla ilgili bilgi vermesini istediğini söylüyor.

Beş kişiden bazıları Rakka'dan olduklarını söylerken, diğerleri Libya'da Bingazi'den olduklarını söylüyorlar.