IŞİD yeni video yayınladı, İngiltere'yi tehdit etti

IŞİD, İngiliz istihbarat servislerine çalıştığı iddia edilen 5 kişiyi kafalarına kurşun sıkarak infaz ettiği görüntüleri yayınladı. Görüntülerde İngiltere Başbakanı David Cameron’a hitaben konuşan militan IŞİD’in bir gün İngiltere’yi işgal edeceğini ve İngiltere’de şeriatın hüküm süreceğini söyledi.

IŞİD tarafından yeni yayınlanan videoda İngiliz istihbarat servislerine çalıştığı iddia edilen 5 kişinin infaz görüntüleri yer aldı.

Videoda turuncu renkli hapishane tulumu giydirilen 5 kişinin diz çöktüğü ve arkalarında da yüzleri maskeli IŞİD militanlarının olduğu görülüyor. İngilizce konuşan bir IŞİD militanı da bu 5 kişinin İngiliz hükümeti tarafından yüz üstü bırakıldığını söylüyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron’a hitaben konuşan militan Cameron’un ‘Beyaz Saray’ın kölesi’ ve ‘Yahudilerin Katırı’ olduğunu söylüyor. IŞİD’in bir gün İngiltere’yi işgal edeceğini söyleyen militan, İngiltere’de şeriatın hüküm süreceğini iddia ediyor.

Cameron ‘un selefleri Gordon Brown ve Tony Blair’e göre daha küstah ve ahmak olduğunu söyleyen militan, “Irak’ta ve Afganistan’da kaybettiğiniz gibi bu savaşı da kaybedeceksiniz. Ancak bu sefer sizin mağlubiyetiniz çocuklarınıza miras kalacak ve çocuklarınız sizi IŞİD’le savaşabileceğini zanneden ahmaklar olarak hatırlayacak” ifadelerini kullandı. Militanın konuşması ve tehditlerinin ardından İngiliz casusu olduğu iddia edilen 5 kişi kafalarına kurşun sıkılarak infaz edildi.

Videonun sonunda ise IŞİD’in bir sonra gerçekleştireceği infazından kısa bir kesit verildi. Üzerinde askeri üniforma bulunan 5-6 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun da İngilizce olarak, “Oradaki kafirleri öldüreceğiz” diyerek bir sonraki infazın habercisi oldu.

Yayınlanan videodaki kişilerin İngiliz olup olmadıkları veya İngiliz istihbarat servislerine çalışıp çalışmadıkları resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.