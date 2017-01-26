"IŞİD'in ikinci emiri Bordo Bereliler'ce El Bab'da yakalandı"

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 9 Aralık’tan bu yana El Bab’ı kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü IŞİD'in kent içinde komuta kademesi görevini yürüttüğü öne sürülen 2. emirin Bordo Bereliler'ce yakalandığı bildirildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, sözde emirlerle ilgili bir süreden beri toplanan istihbaratlar ışığında havadan ve karadan yapılan harekâtlarda önemli başarılar elde edildi. Son olarak Türk savaş uçakları önceki gün El Bab’da ‘emir’lerin toplandığı binayı vurarak yerle bir etti.

Türk güvenlik kaynakları, TSK’nın El Bab’a yönelmesinden sonra IŞİD'in teröristleri motive ve komuta etmek için kente çoğunluğu Rakka ve civarından 300 kadar farklı statüde ‘emir’ soktuğu bilgisine ulaştı.

Türk savaş uçaklarının vurduğu bina da emirlerden bir bölümünün barındığı yerdi. Koalisyon güçlerinin destek vermediği Türk jetlerinin hava harekâtında ilk tespitlere göre 17 IŞİD'li ‘emir’in öldüğü bildirildi. Karadan da topçu ateşleriyle 180 IŞİD hedefi vuruldu.

Karada da Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler), IŞİD'in üst düzey emirlerini canlı ele geçirme operasyonları yapıyor. Askeri kaynaklar, dün Vatan gazetesinde yer alan, 20 Ocak’ta 5 askerin şehit düştüğü bombalı araç saldırı talimatını veren IŞİD'in üst düzey bir emirinin Özel Kuvvetler tarafından yakalanıp Türkiye’ye getirildiği haberini doğruladı.

2. Emir de yakalandı

Aynı kaynaklar, Özel Kuvvetler’in önceki gün de yine El Bab’da ayrı bir operasyon yaparak ikinci bir ‘emir’i daha yakalayarak Türkiye’ye getirdiği bilgisini paylaştı. Böylece Türkiye’nin elinde DEAŞ’ın ‘üst düzey iki emir’i bulunuyor. Bu teröristlerin sorgulamalarında, El Bab ve çevresinde DEAŞ’ın etkili teröristleri, silah depoları ve Rakka’daki irtibat kişileri hakkında bilgi edinilmeye çalışıldığı öğrenildi.