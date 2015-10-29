IŞİD'in hücre evindekileri 3 ay "pasif eylemci" olarak izlemişler

Polisin Diyarbakır'da düzenlediği operasyon sonucu hücreleri basılarak öldürülen 7 IŞİD’linin, İstihbarat ve Terör birimlerince ‘pasif eylemci’ olarak takibe alındığı ortaya çıktı. Son 3 ayda uyuyan hücrelerin hareketlilik gösterdiği görülünce operasyon düzenlendiği bildirildi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre; Diyarbakır'daki IŞİD hücrelerini polisin takip ettiği, öldürülen 7 kişinin eylem hazırlığı yaptığı bilgisinin ardından baskın düzenlendiği ortaya çıktı. Kentteki IŞİD oluşumunun 2013’te başladığı, İstihbarat ve Terör birimlerince ‘pasif eylemci’ olarak takibe alındığı bildirildi. Son 3 ayda uyuyan hücreler hareketlilik gösterince düğmeye basıldı.

Örgütün Bingöl yapılanmasında yer alan teröristler, 2014’te Suriye’ye geçti, silah ve bomba eğitimi aldıktan sonra haziran ayında döndü. Kilis, Gaziantep, Bingöl’de örgüt propagandası yapan teröristler, 3 ay önce Diyarbakır’a yerleşti.

Bunun üzerine terör ve istihbarat birimleri, bu kişileri izlemeye aldı. ‘Pasif eylemci’ diye takibi yapılan grup, 3 ay önce hareketlilik göstermeye başladı. Hücre evlerine mühimmat taşındığı ve canlı bomba, bombalı eylem hazırlığı yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon başladı.

Baskında canlı bomba eylemine hazırlanan bir kişi, üzerindeki bombayı patlattı. Operasyonun gecikmesi halinde bu teröristin o gün HDP’nin seçim çalışmaları yürüttüğü herhangi bir etkinliğe yönelik saldırıda bulunacağı değerlendirmesi yapıldı. Canlı bombanın, Diyarbakır’a 2 ay önce geldiği kaydedildi. IŞİD’in Diyarbakır sorumlusu olduğu ileri sürülen N.T.’nin, 2013 ve 2014’te polisin yakın takibinde olduğu da bildirildi.

Operasyonda öldürülen Bingöl nüfusuna kayıtlı Veysel Argunağa’nın IŞİD’e, yaşadığı Almanya’nın Bremen kentinden katıldığı belirlendi. Argunağa, Facebook’ta anne ve babasının üzüldüğünü söyleyen yakınlarına karşı şu ifadeleri kullanmış: “Anne babaya bakacak kimse varken anne babanın sözüne bakılmaz. Cihan abla, yakında hepsinin kafasını keseceğiz, o kansızların RABBI kim ne için savaşıyorlar toprak için mi, hepsini cehenneme göndereceğiz inşallah.”