IŞİD'in havan topları Nusaybin’e düştü

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentine bağlı Tılhamis köyünde IŞİD ile YPG güçleri arasında çatışmalar sürerken IŞİD militanları tarafından atılan havan topları Mardin'in Nusaybin ilçesine düştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentine bağlı Tılhamis köyünde IŞİD ile YPG güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, IŞİD militanları tarafından Kamışlıya atılan havan toplarından ikisi sınırı geçerek Mardin'in Nusaybin ilçesine düştü. Can kaybının yaşanmadığı olayda, havan toplarından biri uluslararası karayoluna diğeri ise araziye düştü.

Nusaybin ilçesine sınır olan Suriye'nin Kamışlı ilçesine bağlı Tılhamis köyünde YPG ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda zaman zaman atılan havan mermileri Kamışlı ilçesine kadar geliyor. Akşam saat 21.00 sıralarında IŞİD militanları tarafından Kamışlı kentine yönelik düzenlenen havan saldırısında 2 havan topu sınırı geçip Türkiye tarafına düştü. Havan toplarından biri Uluslararası karayolu olan İpek Yolu'na düşerken diğeri ise sınırda araziye düştü. Olaydan sonra polis karayolunda inceleme yaptı. Kamışlı'dan gelen havan topu sesleri Nusaybinleri tedirgin ederken, polis vatandaşların sınır hattında dolaşmamaları konusunda uyardı.