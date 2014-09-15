T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD'in havan topları Nusaybin’e düştü

Nusaybin ilçesine sınır olan Suriye'nin Kamışlı ilçesine bağlı Tılhamis köyünde YPG ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor

15 Eylül 2014 02:29

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentine bağlı Tılhamis köyünde IŞİD ile YPG güçleri arasında çatışmalar sürerken IŞİD militanları tarafından atılan havan topları Mardin'in Nusaybin ilçesine düştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentine bağlı Tılhamis köyünde IŞİD ile YPG güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, IŞİD militanları tarafından Kamışlıya atılan havan toplarından ikisi sınırı geçerek Mardin'in Nusaybin ilçesine düştü. Can kaybının yaşanmadığı olayda, havan toplarından biri uluslararası karayoluna diğeri ise araziye düştü.

Nusaybin ilçesine sınır olan Suriye'nin Kamışlı ilçesine bağlı Tılhamis köyünde YPG ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda zaman zaman atılan havan mermileri Kamışlı ilçesine kadar geliyor. Akşam saat 21.00 sıralarında IŞİD militanları tarafından Kamışlı kentine yönelik düzenlenen havan saldırısında 2 havan topu sınırı geçip Türkiye tarafına düştü. Havan toplarından biri Uluslararası karayolu olan İpek Yolu'na düşerken diğeri ise sınırda araziye düştü. Olaydan sonra polis karayolunda inceleme yaptı. Kamışlı'dan gelen havan topu sesleri Nusaybinleri tedirgin ederken, polis vatandaşların sınır hattında dolaşmamaları konusunda uyardı.

 

ETİKETLER

ışidsuriyeıraktürkiyenusaybinhavan topuçatışmaypgisisisilislam devletiislamic statemortariç savaşoperasyonhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24