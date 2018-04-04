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IŞİD'in 'havale ofisi' çökertildi; 9 milyonluk döviz ve ‘böcek' arama cihazları bulundu

Operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı

04 Nisan 2018 14:26

İstanbul’da IŞİD’e para transferi için kullanılan ofise düzenlenen baskında 9 milyon lira değerinde döviz ve altın ele geçirildi. Operasyonda ayrıca silah ekipmanları ile böcek (dinleme aygıtı) arama cihazları da bulundu.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD’in yabancı uyruklu militanlarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında para ticaretini yürütmek için Fatih’te ‘Hawala‘ (suç örgütlerinin yasa dışı para transfer sisteminin uluslararası kullanım şekli-havale) diye adlandırılan bir ofis kullandığı tespit etti. Hawala ofis ve ile Avcılar ve  Çatalca, Kadıköy ve Ümraniye’de tespit edilen bazı adreslere operasyon yapıldı.

‘Hawala‘ ofisinde 8.5 kilo  altın (külçe+takı), 18 kilo ham gümüş, 7 kilo külçe gümüş, 1 milyon 794 bin TL, 1 milyon 300 bin dolar, 118 bin  avro, 1 milyon 921 bin Suriye lirası, 4 bin 500 Katar dinarı, 22 bin Mısır poundu, 350 Kuveyt dinarı, 109 bin 500 Suudi Arabistan riyalı, 47 bin Birleşik Arap Emirlikleri dinarı, 5 bin Ürdün dinarı, 1610 İngiliz poundu ve 100 Kanada doları ele geçti. Ele geçirilen altın ve paranın TL karşılığı 9 milyon liranın üzerinde.

Operasyonlarda ayrıca bir pompalı tüfek, farklı marka ve modeldeki silahlara ait çok sayıda şarjör, silah arama aparatları, telsiz ve dinleme aygıtı (böcek) arama cihazı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı.

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