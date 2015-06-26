IŞİD'in Haseke'ye yönelik saldırıları devam ediyor!

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde IŞİD'in başlattığı saldırı ikinci gününe girdi. Kente güney ve batıdan sızmaya çalışan IŞİD ile Suriye ordusu ve Ulusal Savunma Güçleri (NDF) arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Merkezi (OCHA), bir bölümü Suriye yönetiminde bir bölümüyse Kürt güçlerin elinde bulunan Haseke'de çatışmalar nedeniyle 50 bin kişinin yer değiştirdiğini, 10 bin kişininse kuzeydeki Amuda kasabasına gitmek üzere kentten ayrıldığını söyledi.

AFP'ye konuşan Suriyeli bir OCHA yetkilisi, "Durumun daha kötüye gitmesi halinde, önümüzdeki saat ve günlerde, 200 bine kadar kişi şehirden kaçmaya çalışabilir" ifadelerini kullandı. Bu durumda Hasekelilerin büyük olasılıkla Kamışlı ve Amuda'ya doğru gideceklerini belirten OCHA yetkilisi, yerelden kendilerine aktarılan bilgilere göre 2000 sivilin bazı mahallelerde sıkışıp kaldığını da sözlerine ekledi.

'Güvenlik güçlerinin cezaevinden çekildiği yönündeki haberler doğru değil'

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Haseke Valisi Muhamed Zaal el-Ali ise "Ordu birlikleri, güvenlik güçleri ve halk savunma gruplarının kenti ve sakinlerini korumak için stratejik ve korumaya yönelik mevzilerde konumlandığını" belirtti.

SANA'ya konuşan Haseke Emniyet Müdürü ise güvenlik güçlerinin Haseke Merkez Hapishanesi Garnizonu'ndan çekildiği yönündeki haberleri yalanladı. IŞİD güçleri, kendi mahkumlarının da bulunduğu merkez cezaevi bölgesine şiddetli saldırılar düzenlediği biliniyor. Son olarak bölgede bombalı araç saldırısı yapıldı.

YPG ile Suriye ordusu IŞİD'e karşı birlikte mi savaşacak?

Öte yandan, bir bölümü Suriye yönetiminde bir bölümüyse Kürt güçlerin elinde bulunan Haseke'nin merkezinde bulunan YPG kuvvetleri, IŞİD-ordu savaşına katılmamayı tercih ediyordu. Bugün toplanan Cızire Kanton Meclisi, IŞİD'in saldırısına karşı tüm Haseke'nin direnmesi gerektiğini karara bağladı.

Haseke Valisi, YPG'nin IŞİD'le savaşta ön şartlar öne sürdüğünü söylemişti ancak Meclis toplantısından sonra, YPG ile ordu ve milis kuvvetlerinin beraber hareket edecekleri iddia edildi.

Masar Press'in iddiasına göre, ordu, milisler ve YPG kuvvetleri, IŞİD'e karşı ordu komutasında IŞİD'e karşı savaşacak. Kentte bazı ortak kontrol noktaları kurulduğu, örneğin el Ğazal'da Ulusal Savunma Kuvvetleri'nin YPG ile ortak davrandığı da iddialar arasında.