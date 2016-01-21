IŞİD'in hakim olduğu Cerablus'a komşu sınır hattındaki bölgede özel güvenlik uygulaması uzatıldı

Gaziantep Valiliği, IŞİD'in hakimiyeti altında bulunan Cerablus'a komşu bulunan sınır hattındaki özel güvenlik uygulamasını bir kez daha uzatma kararı aldı. Başbakan Davutoğlu'nun "Kırmızı çizgimiz" olarak nitelendirdiği bölgedeki yasak, 22 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasını kapsıyor.

Hürriyet'in haberine göre Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Köprübatı Hudut Karakolu Fırat Nehri üzerindeki Ada Bölgesi'nin, 22 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Buna göre, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak.