Yeni Şafak: Suriye'deki muhaliflerin hedefi Cerablus, Türkiye de destek veriyor

Muhaliflerin Halep’in kuzeyinde 1200 kişilik kuvvetle IŞİD’e yönelik kapsamlı bir harekat başlatarak dört köyü aldığı ve hedefin “güvenli bölge” olarak planlanan Cerablus’u almak olduğu bildirildi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; Munbuç yönünden Afrin bölgesine ilerleyen PYD'yi engellemek için, harekâta Türkiye de destek veriyor. Haberde çatışmalarda 60 IŞİD’linin öldürüldüğü belirtildi.

Yeni Şafak’ın bugünkü (11 Ocak 2016) manşetinde yer alan haber şöyle:

Halep'in kuzeyinde bulunan terör örgütü IŞİD militanlarına yönelik operasyon kapsamlı şekilde devam ediyor. Dün devam eden operasyonda muhalif askerler IŞİD militanlarından Karaköprü, Haraba, Kara Mezere ve Kuzul isimli 4 köyü geri aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fırtına obüsleri ve tanklarla mevzileri ateş altına alarak destek verdiği operasyona bin 200 muhalif asker katıldı. Operasyon sırasında ise 60 IŞİD militanı öldürüldü.

Özgürleşme sürecek

Bölgede sıcak temas devam ederken, Yeni Şafak'a bilgi veren muhalif kaynaklar, birçok köyün yakın dönemde özgürleşeceğini söyledi. Operasyona katılan gruplar arasında, Türkmen tümeni Liva Sultan Murat, Cephe Şamia ve Feylak eş-Şam bulunuyor. Çatışmalarda 60'tan fazla IŞİD militanı öldürülürken, 100'den fazlası da yaralandı. Muhalif cephede ise 2 can kaybı, 8 de yaralı var. Operasyona koalisyon uçaklarının hava desteği de sürüyor.

24 köy ilk hedef

PYD'nin Munbuç yönünden Afrin bölgesinde ilerlemesi ve muhaliflere uygulanan kıskaç taktiği Türkiye'yi harekete geçirdi. Güvenli bölge projesini tamamen bitirecek ve PYD'nin Afrin'den Irak sınırı Yağrubiye kapısına kadar olan koridor hattını tek parça kontrol altına alacak olması Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin ihlali anlamına geliyor. Bu dönemde harekete geçen muhalifler ilk olarak IŞİD'in elinde olan 24 köyü askeri alan ilan ettiler. Bu bölgede hiçbir sivilin kalmaması uyarısı, dün geceki harekatın ilk sinyali oldu. Akşam 19'da başlayan harekatda ilk hedef Cerablus yönünde bulunan 24 köy olarak açıklandı. Harekatın Suriye içlerine, Mera yönüne ve Cerablus kasabasına doğru genişleyerek devam etmesi bekleniyor.