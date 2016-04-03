IŞİD'in gizli cezaevine operasyon; 1500 kişi kurtarıldı



Irak askerlerinin operasyonuyla ilgili açıklama yapan polis yetkilisi Fadıl El Nimravi, askerlerin Anbar vilayetine bağlı Hit kentinin bazı semtlerini IŞİD'in elinden kurtardıklarında cezaevini keşfettiklerini söyledi. Bugüne dek varlığı bilinmeyen, gizli cezaevinde bin 500 insanın hapsedildiği, bu kişilerin kurtarıldığı belirtildi.

Söz konusu operasyonda Irak askerlerine IŞİD'e karşı ittifakta yer alan Amerikan özel güvenlik güçleri de destek verdi. Yetkililer söz konusu cezaevinde ağırlıklı olarak sivillerin bulunduğunu açıkladı.

IŞİD Bağdat'ın kuzey ve batısındaki bölgeleri 2014 yılında kontrolü altına almıştı. Irak Ordusu ve IŞİD'e karşı ittifak o dönemden bu yana IŞİD'in elindeki birçok kenti almayı başardı. Hit ve Felluca Anbar vilayetinin en büyük kentleri arasında. Her iki kentin büyük bölümü hala IŞİD'in elinde bulunuyor.