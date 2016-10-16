IŞİD'in Gaziantep sorumlusu öldürüldü

Gaziantep'te Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne ait iki hücre evine operasyon düzenlendi. İlk operasyonda 3 polis hayatını kaybederken, ikinci operasyonda örgütün Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael öldürüldü.

Mehmet Kadir Cebael, TSİ 15:30 sıralarında Şehitkamil ilçesinin Burak mahallesinde bir eve düzenlenen operasyon sırasında üzerindeki bombayı infilak ettirdi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Cebael'in ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Polisimiz karşıdaki inşaattan teröristi etkisiz hale getiriyor. Terörist de o esnada evdeki bombayı patlatıyor." dedi.

Gaziantep'te bir süreden beri Alevi Kültür Derneği'ne "canlı bomba" saldırısı yapılacağı ihbarı bulunduğunu belirten Yerlikaya, IŞİD'e yönelik operasyonlarda 19 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Ali Yerlikaya operasyonlarda ayrıca bir depo içerisinde poşetlenmiş 15 kilogram TNT ve 9,5 kilogram anti tank mayını ele geçirildiğini söyledi.

Yerlikaya, "Alevi Kültür Derneğimize, birliğimize, kardeşliğimize kastetmek isteyen, terör örgütünün beyni olarak nitelendirilen Mehmet Kadir Cebael, operasyonla etkisiz hale getirildi. Polis teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazi polislerimize şifalar diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı Cebael'in IŞİD'in Gaziantep'teki faaliyetlerini planladığını, örgütün eylemlerine lojistik destek sağladığını ve canlı bomba hücrelerini yönettiğini bildirdi.

Cebael'in adı daha önce 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili iddianamede de geçmişti.

IŞİD'in Gaziantep sorumlusunun kendisi ile aynı evde bulunan eşi ve iki çocuğu ise operasyonda sağ olarak ele geçirildi ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

8 katlı bir apartmanın 5'inci katında meydana gelen patlama ise bazı kişilerce görüntülendi.

Polis kimsenin yaklaşmasına izin vermediği bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Gaziantep'te günün ilk operasyonu sabah sıralarında Şahinbey ilçesi Beşyüzevler Mahallesi'nde düzenlendi.

Operasyon sırasında, yakalanacağını anlayan bir canlı bomba üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

3 polis hayatını kaybederken; 5'i polis, 4'ü Suriye uyruklu 9 kişi de yaralandı.

Operasyonda bir canlı bomba ise sağ yakalandı.

Evde bulunan bilgisayar kasası ve hard diskler inceleniyor.