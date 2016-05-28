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Dünya

IŞİD'in Felluce komutanı El Bilavi öldürüldü

Irak'ın Felluce kentinde düzenlenen operasyonda 70'den fazla IŞİD militanının öldürüldüğü açıklandı

28 Mayıs 2016 01:50

IŞİD’in başkent olarak kabul ettiği Suriye kenti Rakka’daki operasyon devam ederken Irak’ın Felluce kentinde ise 70’den fazla IŞİD militanı öldürüldü.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü ABD'li komutan Steve Warren, dün yaptığı açıklamada dört günü aşkın süren operasyonlarda 20’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini belirtirken, “Aralarında IŞİD’in Felluce komutanı Mahir El Bilavi’nin de olduğu 70’den fazla düşman savaşçıyı öldürdük. Tabii ki bu düşmanı tamamen durdurmayacak. Ama bir darbe” dedi.

50 bin sivilin olduğu Felluce’de 500-1000 arasında IŞİD militanı olduğu sanılıyor. Irak ordusu, Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi ve bazı Sünni aşiret güçleriyle birlikte geçen hafta operasyon başlatarak 2014’ten bu yana IŞİD’in kontrolünde bulunan Felluce’yi geri almayı planlıyor. 

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