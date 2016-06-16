IŞİD katliamı Lahey'e taşınıyor, Ezidi kadınların avukatlığını George Clooney'in eşi yapacak

IŞİD'in Ağustos 2014'te Şengal'de Ezidilere uyguladığı katliam uluslararası mahkemeye taşınıyor. IŞİD'in elinden kurtularak BM'de yaşadığı işkenceyi anlatan Nadia Murat ve Yazda isimli sivil toplum örgütü IŞİD'in Ezidilere uyguladığı katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi Lahey'e taşıyacak. Nadia Murat'ı, Yazda'yı ve Ezidi kadınlar adına George Clooney'nin eşi, Lübnan asıllı avukat ve aktivist Amal Alamuddin Clooney avukatlık yapacak.

Women in the World’ün haberine göre, insan hakları ve uluslararası hukuk alanında uzman olan Clooney, Ezidi azınlığa yönelik suçların araştırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuracak. Nobel Barış Ödülü adaylarından Nadia Murad da, Clooney tarafından temsil edilecek.

Ezidilere yönelik IŞİD soykırımının Avrupa Parlamentosu, ABD hükümeti ve Birleşik Krallık Avam Kamarası tarafından da kabul edildiğini hatırlatan Clooney, “Gözlerimizin önünde yaşanan ve insanlık tarafından en cissi suçlardan biri olarak gösterilen bu olayın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde soruşturulmaması nasıl mümkün olabilir” dedi.

Amal Clooney, insan hakları ihlâlleri konusunda uzman

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organıdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın merkezi Hollanda'nın Lahey kentindedir. Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nden seçilen 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar değişik ülkelerden seçilir, böylece dünyadaki değişik hukuk sistemlerinin temsil edilmesi amaçlanır.

Ağustos 2014’te IŞİD, Irak’ta başta Şengal olmak üzere Ezidilerin yaşadığı yerleri ele geçirmiş ve 3 ila 5 bin arasında sivili öldürmüş, 5 ila 7 bin arasında Ezidi kadını esir almıştı. AB ve Avrupa, IŞİD’in uyguladığı bu vahşeti “soykırım” olarak kabul etmişti.

Geçen yıl Şengal IŞİD'in elinden geri alınırken, köle pazarlarındaki Ezidi kadınların kurtarılması için de girişimler başlatılmıştı. IŞİD'in Şengal'e saldırısı sırasında kaçırılan ve tecavüze uğrayan Nadia Murat, IŞİD'in elinden kurtulduktan sonra BM Güvenlik Konseyi'nde “Tecavüz, kadın ve kızların bir daha normal hayat sürememesini sağlamak için bir silah olarak kullanıldı. IŞİD, Ezidi kadınları satışı yapılabilen ete çevirdi” sözleriyle yaşananları anlatmıştı.

Lübnan asıllı İngiltere vatandaşı Amal Clooney, insan hakları ihlâlleri konusunda uzman. Clooney’nin müvekkilleri arasında WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, Kanada asıllı Mısırlı gazeteci Muhammed Fehmi ve Maldivler eski Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid de bulunuyor.

Ezidilere yönelik IŞİD soykırımının Avrupa Parlamentosu, ABD hükümeti ve Birleşik Krallık Avam Kamarası tarafından da kabul edildiğini hatırlatan Clooney, “Gözlerimizin önünde yaşanan ve insanlık tarafından en cissi suçlardan biri olarak gösterilen bu olayın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde soruşturulmaması nasıl mümkün olabilir” dedi.