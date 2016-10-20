IŞİD’in emriyle polis bıçaklamakla suçlanıyor

Terör örgütü IŞİD’in emriyle bir polisi ağır yaralamakla suçlanan 16 yaşındaki Safia S.‘nin davası Celle’de başladı. S.’nin Suriye’ye kaçmak isterken annesi tarafından İstanbul’da yakalanıp getirildiği belirtiliyor.

16 yaşındaki Safia S. terör örgütü IŞİD'in emriyle bir polis memurunu ağır yaralamakla suçlanıyor.

Almanya'nın Celle kentindeki eyalet yüksek mahkemesinde başlayan davada, Safia S. aralarında cinayete teşebbüsün de yer aldığı pek çok suçtan yargılanacak.

S.'nin avukatı, müvekkilinin IŞİD ile bağlantısı olduğu suçlamasını "kanıtlanabilir olmadığı gerekçesiyle geri çevirdi.

Bej rengi bir başörtüsüyle mahkemeye gelen 16 yaşındaki öğrenci, 26 Şubat'ta Hannover Tren İstasyonu'nda, bir kontrol sırasında aniden çıkardığı sebze bıçağını bir polis memurunun boğazına batırmıştı. Almanya-Fas kökenli Safia S. olay yerinde hemen etkisiz hale getirilmiş ve yapılan aramada üzerinde bir de et kesme bıçağı tespit edilmişti.

Federal Savcılık, genç kızın olaydan bir ay önce kaldığı Türkiye'de IŞİD militanları tarafından Almanya’da şehitlik mertebesine ulaşacağı bir eylemde bulunması konusunda kışkırtıldığından yola çıkıyor.

"Annesi İstanbul'da yakalayıp getirdi”

Zira Safia S.'nin internet mesajlaşma uygulamaları üzerinden IŞİD üyeleriyle iletişimde bulunduğu, önce Suriye'deki IŞİD bölgelerine gitmek istediği ancak annesi tarafından İstanbul'da yakalanıp geri getirildiği kaydediliyor.

Federal Savcılık temsilcisi Simon Henrichs, S.'nin avukatı Mutlu Günal'ın iddialarının aksine dava sürecinde ilgili kayıtları sunacağını söyledi.

Henrichs, "Zanlının Suriye'deki IŞİD üyelerinde bu suçu işlemeye teşvik edildiğinden yola çıkıyoruz” dedi.

Davada, S.'nin bir tanıdığı da suç ortağı olarak yargılanıyor. Almanya-Suriye kökenli 20 yaşındaki genç, S.'nin planlarından haberdar olduğu halde, planlanan bir suç olayını bindirmemekle yargılanıyor.

Zanlıların yaşı nedeniyle dava boyunca tüm duruşmalar kamuya kapalı yürütülecek.

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AFP, BS/GA