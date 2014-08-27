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Dünya

'IŞİD'in elindeki üçüncü rehine ABD'li genç bir kadın'

IŞİD, ABD'nin Irak'a örgüte karşı düzenlediği hava saldırıların intikamını almak için rehin tuttuğu Amerikan vatandaşlarını öldüreceğini açıklamıştı

27 Ağustos 2014 10:12

Terör örgütü IŞİD’in Suriye'de rehin tuttuğu üçüncü ABD vatandaşının insani yardım görevlisi genç bir kadın olduğu bildirildi.

Güvenlik sebepleri nedeniyle adı açıklanmayan 26 yaşındaki yardım görevlisinin ailesi, genç kadının geçen yıl Suriye'de 3 insani yardım kuruluşu için çalışırken IŞİD tarafından rehin alındığını söyledi.

Amerikalı gazeteci James Foley'nin bir IŞİD militanı tarafından infaz edilirken çekilen görüntüler, geçen hafta internette yayınlanmış ve tüm dünyanın tepkisini çekmişti.

Merkezi Boston'da bulunan GlobalPost için çalışan 40 yaşındaki Foley, Kasım 2012'de kaybolmuştu. Videoda Foley gibi Suriye'deki iç savaşı takip ederken kayıplara karışan bir diğer gazeteci Steven Joel Sotloff da gösteriliyordu. Foley'i kafasını keserek öldüren IŞİD militanı, ABD'nin hava saldırılarına devam etmesi durumunda Sotloff'un bir sonraki kurban olacağını söylüyordu.

IŞİD, ABD'nin Irak'a örgüte karşı düzenlediği hava saldırıların intikamını almak için rehin tuttuğu Amerikan vatandaşlarını öldüreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Barack Obama ise Charlotte kentinde emekli ordu mensuplarının geleneksel konferansında yaptığı konuşmada Foley'yi öldüren IŞİD terör örgütünün peşini bırakmayacaklarını belirterek "Halkımıza zarar verenlere mesajımız net: Amerika unutmaz, elimiz her yere uzanır, sabırlıyız, adalet yerini bulacak. Halkımızı korumak ve topraklarımızı savunmak için ihtiyaç duyulduğunda doğrudan eyleme geçmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Merkezi New York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), kasım ayında yayınladığı raporunda Suriye'de 2011'de başlayan iç savaştan bu yana en az 52 gazetecinin öldürüldüğünü, 30 gazetecinin de kayıplara karıştığını ya da kaçırıldığını belirtmişti.

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