"IŞİD'in elindeki Menbic tamamen kuşatıldı"

İçinde Kürt YPG unsurlarını da barındıran Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ABD'nin hava desteğiyle birlikte IŞİD'in elindeki Menbic'i tamamen kuşattığı belirtildi.

Suriye'deki muhalif gruplara yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Menbic'in merkezine giden tüm yolların SDG güçleri tarafından kesildiğini aktarıyor.

Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdurrahman, IŞİD için "Menbic'den çıkabilecekleri bir yol kalmadı. İçeride sıkıştılar" dedi.

Geçen hafta başlayan harekatta ABD Menbic ve çevresindeki IŞİD hedeflerine 100'ün üzerinde hava operasyonu düzenlemiş durumda.

Reuters haber ajansı IŞİD militanlarının savaş uçaklarının görüş alanını kısıtlamak için kentin farklı noktalarında çoık sayıda lastik yaktığını ve kentin üzerinde siyah dumanların yükseldiğini aktardı.

ABD: Arap güçler çoğunlukta

ABD, Menbic'i kuşatan SDG içinde 300 Arap ve yaklaşık 500 YPG'li olduğunu söylüyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi harekatın başlamasından bu yana 160'a yakın IŞİD militanının öldürüldüğünü, SDG tarafından ise 20'nin üzerinde kayıp verildiğini ifade etti.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Menbic, Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta.

Ülkede iç savaşın başlamasından önce Menbic'de yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı ifade ediliyor.

IŞİD'in Suriye'deki kalesi olarak görülen Rakka'nın kuzey Suriye'yle bağlantısını sağladığı için kasabanın örgüt için büyük stratejik önemi olduğu vurgulanıyor.