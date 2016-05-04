IŞİD'in dergisinden: Türkiye, Suriye'de desteklediği ateist PKK'ya kendi yurdunda asker ve polisini öldürtüyor

IŞİD’in Türkçe yayınlanan propaganda dergisi Konstantiniyye, bir Türk askerinin örgütün elinde olduğunu iddia etti. Dergi, altıncı ve son sayısında S.T. adlı Türk askerinin ellerinde olduğunu ve bir sonraki sayıda kendisiyle yapılan röportajı yayınlayıp akıbetini açıklayacağını öne sürdü. Iğdır nüfusuna kayıtlı S.T.’nin Kilis Şehit Mehmet Karakolu’nda görev yaparken yakalandığı iddia edildi. Dergide, Türkiye’nin PKK’yı Suriye’de desteklediği de iddialar arasında yer alırken, şu ifadeler kullanıldı:

“Suriye’de PKK’yı uçak, silah, gıda ve her türlü imkanlarla destekleyen tağut Türkiye hükümeti, kendi yurdunun bir çok bölgesini kontrol altında tutan aynı ateist örgüte kendi asker ve polisini onlarla mücadele ediyor bahanesiyle öldürtmektedir”

“Hükümet Suriye’de PYD’ye destek oluyor”

Amerika’nın Sesi adlı sitede Hilmi Hacaloğlu imzasıyla yayımlanan habere göre, derginin önsözünde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri geçmiş sayılarda olduğu gibi “mürted ve tağut” ilan edilirken, hükümetin Suriye’de PYD’yi desteklediğini iddia edildi.

Dergide şu ifadeler yer aldı:

“Sırf Haçlılar’ı (Batılı devletler) korumak ve onları memnun etmek için halkına ve askerine hiç değer vermeden onları adeta ölüme terk eden Tağut Türkiye hükümeti, bir kez daha kendi askerine vermiş olduğu değeri ortaya koydu. Suriye’de PKK’yı uçak, silah, gıda ve her türlü imkanlarla destekleyen tağut Türkiye hükümeti, kendi yurdunun bir çok bölgesini kontrol altında tutan aynı ateist örgüte kendi asker ve polisini onlarla mücadele ediyor bahanesiyle öldürtmektedir. Aynı zamanda bu Haçlı muhafızı satılık hükümet, PKK’ya en amansız acıyı tattıran İslam Devleti’ne bombalar yağdırmaktadır.”

IŞİD’den Türk Ordusu’na

ırkçı ve putperest hakareti

“Küfredenler Tağut yolunda savaşırlar” başlıklı makalede İmam Taberi ve İbni Teymiyye’den yapılan alıntılarla Türk ordusu tağuti ilan edilirken polis ve asker yeminlerinin dinen geçersiz olduğu propagandası yapılıyor.

Makalede, Suriye’de öldürülen Rus pilotun TSK mensupları tarafından karşılanması fotoğrafı “kafir Rus pilotunun leşini omuzlarında taşıyan Türk askeri” yorumuyla verilirken, Anıtkabir’de nöbet tutan Türk askeri, “ırkçılığın ve putperest ayinlerin koruyucusu TSK” alt başlığıyla yayınlandı.

Konstantiniye: Müslüman Kardeşler değil ‘Mürted Kardeşler’

Dergide yayınlanan bir diğer makalede Mısır’daki Müslüman Kardeşler örgütü “Mürted Kardeşler” başlığıyla incelendi. “Yahudilerle ihtilafımız dini değildir, çünkü Kur’an bize onlarla dostane olmayı teşvik etmiştir” sözleri nedeniyle hareketin kurucusu Hasan El Benna’yı sert bir dille eleştiren makale, İhvan’ın özellikle Rafiziler olarak tanımladığı İran’la ilişkisini yerden yere vuruyor:

“İhvan, Rafızi devrimini İslami olarak addediyor! O aynı devrim ki; ümmet, Suriye, Lübnan, Yemen, Arap Yarımadası ve diğer yerlerde kendisiyle savaştadır.

İhvan ve Rafıziler arasındaki bağa ek olarak İhvan, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler arasında dinler arası diyalog sapıklığına çağrı öncüsü olmuş, böylelikle mürtedlerden beraat vücubiyetini yok ettikten sonra, Yahudiler ve Hıristiyanlardan da beraat vücubiyetini yok etmiştir.”

Müslüman Kardeşler’in demokrasi, insan hakları, çoğulculuk ve anayasal tercihlerinin dine aykırı olduğunu öne süren Konstantiniyye dergisi, örgütün pasifizm olarak nitelediği politik mücadele yaklaşımının da cihatla çeliştiği iddiasında bulunuyor.

IŞİD’e göre, Mübarek ile

Mursi arasında fark yok

Makalede “Mübarek, Kaddafi, Bin Ali, ve Mursi, Mustafa Abdul Celil, ve Reşid El Gannuşi arasında hiçbir fark” olmadığını söyleyen ve IŞİD’in Sözcüsü olarak bilinen Ebu Muhammed El Adnani’nin İhvan hakkındaki yorumuna da yer verildi:

“İhvan ‘İslami’ örtü altındaki laik bir partiden başka bir şey değildir. Öyle ki, onlar laiklerin en melunlarıdır. Onlar koltuklara ve meclislere ibadet eden bir partidir. Kendilerine demokrasi uğrunda mücadele etme ve ölmeye cevaz vermişlerdir, fakat kendilerine cihad etme ve Allah yolunda ölmeye cevaz vermezler.”

Brüksel saldırılarını üstlendi, Türkiye saldırıları hakkında yorum yapmadı

Konstantiniyye dergisi, Belçika saldırılarını IŞİD adına üstlenirken “İslam Devleti’ne karşı birleşmiş Haçlı ülkelerine, İslam Devleti’ne düşmanlıklarına cevaben kara günler vaat ediyoruz. Allah’ın izniyle gelecek onlar için daha acı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Dergi, IŞİD’in Türkiye’de bugüne kadar düzenlediği Suruç, Ankara Barış Mitingi, İstanbul Sultanahmet ve İstanbul İstiklal Caddesi saldırıları hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.