IŞİD'in Berlin'deki Noel saldırısıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen iki kişi İzmir'de yakalandı

Berlin'in ünlü Kurfürstendamm Caddesi'ndeki Noel pazarına 19 Aralık günü TIR ile hızla girerek 12 kişinin ölümüne 18'i ağır 49 kişinin ise yaralanmasına neden olan IŞİD'li Tunus uyruklu Anis Amir'e eylem talimatı verdiği belirtilen Ürdün asılı Almanya vatandaşı W.D. Yunanistan'a kaçmak için geldiği İzmir'de yakalandı. W.D.'nin operasyonunu büyük gizlik içinde yapan İzmir polisi, Berlin'i kana bulayan Anis Amir'e sahte pasaport sağladığı belirtilen M.A.K.'yi de İzmir'de kaldığı otelde yakaladı. Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, illegal yolardan Türkiye'ye geldiği belirlenen teröristin, Avrupa'ya geçerek terör eylemi hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Almanya'nın başkent Berlin'de tarihi Yıkık Kilise yakınındaki Noel pazarında 19 Aralık'ta Türkiye saatiyle 22.14'te yaşanan olay sırasında, Polonya plakalı, 25 ton ağırlığında çelik taşıyan bir TIR, sıcak şarap ve sosis dağıtımı sırasında kalabalığın arasına daldı. Işıkları kapatılan ve yaklaşık 70 km hızda olan TIR'ın 50-80 metre ilerlemesiyle Noel alışverişi yapan 12 kişi ezilerek can verdi. Saldırıda 18'i ağır, 48 kişi de yaralandı. Saldırıyı IŞİD, kendisine ait Amak ajansı aracılığıyla üstlendi. Olayı düzenleyen ve 12 kişinin ölümüne neden olan Tunus uyruklu saldırgan Anis Amir ise İtalya'da öldürüldü.

Telefonundan 5 kişinin ismi çıktı

Milan şehrinde öldürülen Anis Amir'in telefondan yapılan incelmede, olayı planlayan ve sahte pasaport sağlayan kişilerin de aralarında bulunduğu 5 kişinin ismine rastlandı. Yapılan incelemede, bu 5 kişiden 4'ünün Türkiye'de oldukları belirlendi. Bu durum Türk emniyet birimlerine bildirildi. Bunun üzerine Türk Emniyeti kendilerine bildirilen isimleri bulmak için ülke genelinde geniş çapta araştırma başlattı.

İzmir polisi planlayıcıyı pansiyonda yakaladı

Yapılan çalışmalar sonra İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayı planladığı belirlenen Ürdün asılı Almanya vatandaşı W.D.'nin kaçak yollarda Yunanistan'a kaçmak için kentte geldiğini belirledi. Bunun üzerine geniş araştırmalar yapan İzmir polisi, geçtiğimiz 24 Aralık günü W.D.'yi kaldığı pansiyonda yakaladı. İfadesinde kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmeyen W.D. tutuklandı.

Pasaport sağlayan da yakalandı

İzmir polisinin büyük gizlilik içinde yürüttüğü operasyonda, Berlin saldırganı Anis Amir'in telefondan çıkan diğer isimlerin de İzmir'e gelme ihtimali üzerine çalışmaların sürdürdü. İsimleri deşifre oldukları için illegal yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyeceği tahmin edilen diğer üç IŞİD elemanı ile ilgili soruşturmayı sürdüren polis, listede ismi bulunan Suriye uyruklu M.A.K.'nın da önceki gün İzmir'e geldiğini belirledi. Kaldığı otele düzenlenen operasyon ile M.A.K. yakalandı. İfadesinde Avrupa'ya kaçmak için İzmir'e geldiğini kabul eden terör şüphelisinin sorgusunun sürdüğü bildirildi. M.A.K.'nın aynı zamanda Avrupa'ya eylem yapmak için gitmek istediği de ileri sürüldü.

Diğer ikisi İstanbul'da yakalandı

Berlin'de saldırı düzenleyen Anis Amir'i cep telefonda ismi bulunan ve Türkiye'de bulundukları belirlenen 4 kişiden İzmir'de yakalanan 2 kişi dışında kalan diğer iki IŞİD elemanın da İstanbul'da yakalandığı öğrenildi. İstanbul'da yakalan an iki zanlının da Anis Amir ile irtibatlı oldukları ve tutuklandığı bildirildi.