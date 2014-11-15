IŞİD'in arşivinden çıkanlar



Kuzey Alman Radyo Televizyon Kuruluşu (NDR), Batı Alman Radyo Televizyon Kuruluşu (WDR), Süddeutsche Zeitung'un Irak hükümetinden elde ettiği IŞİD belgeleri örgütün devlet yapılanmasında bir hayli yol kat ettiğini ortaya koydu.

Irak'ta egemenliği altında bulunan bölgelerde IŞİD'in idari makamlar oluşturduğu ve sosyal hizmet verdiği yazışmalara yansıyor. IŞİD'in bir çeşit “hastalık sigortası” yürürlüğe soktuğu, ölen ya da hapiste bulunan savaşçıların ailelerine maddi yardımda bulunduğu, evlenenlere para desteği verdiği dokümanlarda görülüyor.

'Savaş bakanının' hard diski

Alman medya kuruluşlarının elde ettiği 2013 tarihli belge 2014'ün ilkbahar aylarını da kapsıyor. Irak hükümetinin verdiği bilgilere göre dokümanlar 5 Haziran 2014 tarihinde Abdülrahman El Bilavi'nin saklandığı eve yapılan baskında ele geçirildi. Dokümanlar hard disk ve usb belleklere kayıtlı olarak bulundu. Operasyonda öldürülen El Bilavi, IŞİD'in iki numaralı ismi ve "savaş bakanı" olarak biliniyordu.

Belgelerde savaşçıların isim listesi, satın alınan silahlarla ilgili detaylı bilgiler, intihar eylemcilerine ait kişisel veriler yer alıyor. IŞİD yönetimi "şehitler" başlığı altında ölen intihar eylemcilerinin isimlerini kayıt altına almış. Burada eylemcilerin yakınlarının bilgilendirilebilmesi için telefon numaraları yer alıyor. Belgelere göre cihada katılmak için Irak'a giden gönüllülerin birçoğu bir hafta sonra intihar eylemi düzenleyerek hayatını kaybediyor.

Örgütün elinde bulunan bölgeler kendi bütçelerini oluşturmuş. IŞİD zengin bölgelerin yoksul bölgelere yardımda bulunmasını sağlayan bir düzenleme getirmiş ve büyük meblağda para sosyal hizmetlere ayrılmış. Sosyal hizmetlere ayrılan paranın silah harcamalarına ayrılan parayı zaman zaman geçtiği görülüyor. Gelirin büyük bir kısmının toplanan haraçlarla karşılanırken 2013 yılının kasım ayında Bağdat'ın kuzey mahallesinde yapılan harcamaların 500 bin Amerikan Doları'nı geçtiği belgelere yansıyor.

Bir tüfek 8 bin 200 dolar

Silah ticareti ile ilgili gelir ve giderlerin de titizlikle tutulduğu görülüyor. IŞİD Amerikan M4 saldırı tüfeklerinin her biri için 8 bin 200 dolarlık ödeme yapmış. Yepyeni Amerikan gece görüş cihazları için de 2 bin 900 dolar ödenmiş. Her iki silahın da sadece Irak ordusunda bulunduğu biliniyor. Dolayısıyla Irak ordusu içindeki bazı komutanların bu silahları IŞİD'e satmış olabileceği sanılıyor.

Öte yandan IŞİD internet üzerinden yayınladığı yeni bir açıklamada altın, gümüş ve bakır olmak üzere madeni para basacağını duyurdu. Açıklamada bunun "Müslümanların zorlandığı ve onların ezilmesine yol açan zalim para sistemini" çözeceği belirtildi.