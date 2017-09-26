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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD’in Almanya’daki kilit ismi hakim karşısında

Almanya'daki IŞİD yapılanmasının lideri olarak bilinen Ebu Walaa’nın yargılanmasına bugün Celle Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

26 Eylül 2017 20:29

Almanya'da "nefret vaizi" olarak bilinen Ebu Walaa'nın yargılanmasına Celle Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Savcılık tarafından Almanya'daki IŞİD yapılanmasının kilit ismi olarak görülen Walaa, yasaklı Hildesheim Alman İslam Derneği'nde radikal İslamcı vaazlar vermek ve dernek camisini IŞİD'e Almanya'dan yeni savaşçı toplamak için kullanmakla suçlanıyor.

İddianamede "derneğin amacının IŞİD için Suriye ve Irak'a gidecek gönüllüler bulmak olduğu" belirtiliyor. Ebu Walaa'nın Hildesheim dışında Kuzey Ren Vestfalya'da aktif olduğu da belirtiliyor.

Walaa ile birlikte yaşları 27 ile 51 arasında değişen dört sanık daha "IŞİD'e gönüllü toplama" suçlamasıyla hâkim karşısına çıkıyor.

Sven Lau'ya beş buçuk yıl hapis

Almanya'da IŞİD ile ilgili bugün görülen bir başka dava olan "Sven Lau davası"ndan karar çıktı. Lau, Düsseldorf Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "yabancı bir terör örgütüne destek vermekten" 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Din değiştirerek Müslüman olan ve Selefilere katılan Sven Lau'nun gösterilerde camilerde ve internette yayınlanan videolarda Selefilik propagandası yaptığı tespit edilmişti.

Almanya'daki Selefi kesim içinde en tanınan isimlerden biri olan Lau'nun 2014 yılında Wuppertal'de üzerinde "şeriat polisi" yazan yeleklerle sokaklara çıkarak insanları uyarması büyük tepki toplamıştı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jaeger, Lau'nun Aralık 2015'te gözaltına alınmasının ardından "Lau'nun birçok genci radikal eğilimlere çektiği tahmin edilen Selefi kesimin önde gelen isimleri arasında olduğunu" açıklamıştı.

''İslamcıların avukatına'' soruşturma

Söz konusu iki ismin avukatlığını yapan Bonn kentinden avukat Mutlu Günal hakkında ise ''yabancı bir terör örgütünü destekleme'' suçlamasıyla Alman Federal Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Spiegel'in haberine göre, eski müvekkillerinden biri avukat Mutlu Günal'ı IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye gitmesine yardımcı olmakla suçluyor.

Haberde, suçlamayı yapan eski müvekkilin ifadesinde çelişkili noktalar olmasına karşın soruşturmayı yürüten yetkililerin geri adım atmadığı belirtildi.

Almanya'daki İslamcı çevrelerin en çok tanınan avukatlarından biri olan Günal, yıllardır Sven Lau ve Ebu Walaa'nın da aralarından olduğu terör suçlamasıyla yargılanan İslamcıları temsil ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/dpa/SÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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