"IŞİD’in AKP'li belediyelerde örgütlenmesi bir tesadüf mü?"

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yılbaşı gecesi Ankara’da intihar saldırısı hazırlığı yaparken yakalandıkları belirtilen ve 12 yıldan 31 yıla kadar hapsi istenen IŞİD militanlarına açılan davanın içeriği hakkında Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yazılı soru önergesi verdi.

İddianamede IŞİD'li Musa Canöz ve Adnan Yıldırım ile onlarla bağlantılı 2 kişinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri’nde çalışırken tanıştığı bir cemaat aracılığıyla Suriye’ye gittiğine dikkat çekildi ve “IŞİD’in AKP'li belediyelerde örgütlenmesi bir tesadüf müdür? diye sordu.

Eren Erdem’in Başbakana yönelttiği sorular şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yılbaşı gecesi Ankara'da canlı bomba saldırısı yapmaya hazırlanırken yakalanan IŞİD'li Musa Canöz ve Adnan Yıldırım ile onlarla bağlantılı 2 kişi hakkında dava açmıştır. İddianamede davanın zanlılarından Adnan Yıldırım adlı canlı bomba, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri’nde çalışırken tanıştığı bir cemaat aracılığıyla Suriye’ye gidip IŞİD saflarına katıldığını ifade etmiştir.

.IŞİD’in AKP'li belediyelerde örgütlenmesi bir tesadüf müdür?

.Ebu Ali Ambari olduğu belirtilen IŞİD’linin, sanıklarla görüşmesinden 3-4 gün sonra araç ve kaleşnikof silahları sanıklara rahatlıkla ulaştırabilmesi bir güvenlik zaafiyeti midir?

.Askeri tesislerde, kiliselerde ve camilerde keşif yapan ve patlamaya hazır bombalarla yakalanan şüphelilere 12 yıldan 31 yıla kadar hapis cezası verilirken, Can Dündar ve Erdem Gül gibi gazetecilere müebbet hapis cezası istenmesinin temel gerekçesi nedir?

. Bugüne kadar yakalanan IŞİD teröristlerinin kaçı “Cebir ve şiddet kullanarak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar” hükmünün düzenlendiği 309. maddeden yargılanmıştır?

.IŞİD’in Türkiye’deki faillerinin AKP’li belediyelerle ilişkileri dikkate alındığında, AKP’li belediyelere yönelik herhangi bir güvenlik soruşturması yapılacak mıdır?

.Son 5 yılda AKP’li belediyelerde çalıştığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü üyesi ve sempatizan sayısı kaçtır