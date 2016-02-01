Canlı bombaya 12 yıl, Can Dündar ve Erdem Gül'e müebbet hapis isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın intihar saldırısı hazırlığı yaparken yakalandıkları belirtilen IŞİD militanlarına açtığı davada istenen cezalar yeni bir tartışma başlattı. Askeri tesislerde, kiliselerde ve camilerde keşif yapan ve patlamaya hazır bombalarla yakalanan şüphelilere 12 yıldan 31 yıla kadar hapis istenirken sadece yazı ve haberleri nedeniyle suçlanan Can Dündar ve Erdem Gül’e bir ağırlaştırılmış müebbet, bir müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre; Eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 4 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinde şüphelilerden Musa Canöz, Adnan Yıldırım ve Mustafa Mol’un Suriye’ye geçerek IŞİD bünyesinde askeri ve ideolojik eğitim aldıkları ve çatışmalara katıldıkları belirtildi. Canöz’ün, kardeşi ve amcasının çatışmalarda ölmesinden Türkiye’yi sorumlu tuttuğu belirtilen iddianamede, Canöz ve Yıldırım’ın şüpheli Mustafa Mol’un talimatıyla intihar saldırısı yapmak üzereyken yakalandıkları belirtildi. İddianameye göre şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramada, patlamaya hazır bir adet bomba yeleği ve sırt çantası ele geçirildi. Evde ayrıca Ankara’da faal olan 5 kilisenin adresi ve ayin saatlerinin yazılı olduğu doküman bulundu.

Turistin bol olduğu yer

İfadesinde, Deniz Kuvvetleri, Kara Harp Okulu, Meclis, Emniyet ve Polisevi’nde keşif yaptıklarını anlatan Yıldırım, buralardaki eylemlerde sadece 1 ya da 2 kişiye zaiyat verileceğini Mol’a bildirdiklerini belirterek “Başka bir gün Etimesgut’ta Zırhı Birlikleri kontrol ettik. Çarşı iznine çıkan askerleri kontrol ettik. Burayı da olumsuz olarak bildirdik.

Başka bir gün Jandarma Genel Komutanlığı’nda keşif yaptık. Burayı da olumsuz bildirdik. Başka bir gün Mamak Muharebe Okulu, Çamlıca Mahallesi’ndeki Polis Koleji’ne gittik. Orada da hiç kimseyi bulamadık. Bunu Mustafa’ya olumsuz olarak rapor ettik. Bir gün Mustafa, bize mesaj attı, plan değişti, acil bir çanta yap dedi. Mustafa, bize kilise, turistlerin bol olduğu yerler özellikle Şia camisinde keşif yapmamızı istedi” dedi.

En fazla 31 yıl

İddianamede, Canöz, Yıldırım ve Mol’un TCK’nin 314/2. maddesi uyarınca “yasadışı silahlı örgüte üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar, “örgüt faaliyete çerçevesinde tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek” suçundan ise 4.5 yıldan 16 yıla kadar olmak üzere toplam 12 yıldan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Zafer Altan hakkında ise “örgüt üyeliği” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cebir ve şiddet...

Sanıklara “Cebir ve şiddet kullanarak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar” hükmünün düzenlendiği 309. maddeden dava açılmaması dikkat çekti.

Sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen ve TCK’nin 312. maddesindeki “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçu da işletilmedi. Dündar ve Gül hakkında, yazı ve haberleri gerekçe gösterilerek bu suçtan ceza istenmişti. İddianamede sanıklara neden bu suçlardan dava açılmadığı yönünde değerlendirme yer almadı.