IŞİD'in Afganistan'daki kanlı sicili

IŞİD örgütün Horasan Bölgesi adını verdiği Afganistan ve Pakistan kolunu Ocak 2015'te kurmuş ve bu yapılanmanın Afganistan ve Pakistan dışında "çevredeki diğer bölgeleri" de kapsadığını duyurmuştu.

Örgüt, bu coğrafyadaki faaliyetlerinin çoğunu, Afgan ve Taliban güçleriyle çatıştığı Afganistan'ın Nangarhar bölgesinde gerçekleştirdi.

Şiilere, Birleşmiş Milletler personeline, ABD güçlerine ve Afganistan'daki büyükelçiliklere karşı saldırılarda bulundu.

2016'nın sonlarından bu yana Afganistan-Pakistan kolunun gücünü bir dizi saldırıyı üstlenerek ve propaganda videoları yayınlarayak sergilemeye çalıştı.

Bu videolarda örgütün bölgedeki yönetim faaliyetleri de tanıtıldı.

Bu arada, bir ABD hükümeti kuruluşu, son 12 ayda firar ve yüksek kayıp oranları nedeniyle Afgan kolluk kuvvetlerinin gücünün büyük ölçüde azaldığını belirtti. Afganistan'ın Yeniden İnşası için Genel Müffetişlik adlı kuruluşa göre Afgan güvenlik güçlerinin sayısı yüzde 10 azalarak 300 bin kişinin altına düştü.

Açıklama, ülkede dün aralarında gazetecilerin de bulunduğu 40 kişinin öldüğü saldırıları izliyor. IŞİD bu kanlı saldırıdan önce de, Afganistan'da faaliyet göstermeye başlamasından sonra birçok kanlı saldırıda yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. örgütün yaklaşık iki buçuk yıldaki kanlı sicilini derledi:

IŞİD, Horasan Bölgesi diye tanımladığı Afganistan-Pakistan kolunun kuruluşunu ilan etti ve bu kolun Afganistan ve Pakistan dışında "çevredeki diğer bölgeleri" kapsadığını duyurdu.

Örgüt, ülkenin doğusundaki Nargarhar bölgesinde bulunan Kot'ta Taliban militanlarını öldürdüğünü söyleyerek ülkedeki ilk saldırısını üstlendi.

Nangarhar bölgesinde Taliban militanları işbirliği yapmakla suçladığı aşiret üyelerinin vahşi bir şekilde öldürülmesini gösteren bir görüntü yayınladı.

Celalabad'daki bir patlamada Afganistan'daki BM Yardım Misyonu UNAMA'nın beş üyesinin öldüğü patlamayı da IŞİD üstlendi.

Başkent Kabil'deki ilk eylemini üstlenen IŞİD'in Şiileri hedef alan bombalı saldırısında onlarca kişi öldü ve yaralandı.

IŞİD, Celalabad'daki Pakistan Konsolosluğuna karşı saldırıyı üstlendi ve Pakistanlı istihbaratçıların öldürüldüğünü savundu.

Zabul bölgesindeki müttefiki Özbekistan İslami Hareketi'nin önceki Kasım ayında Taliban karşısında büyük kayıplar verdiğini kabul etti.

Nargarhar bölgesindeki Kot'ta polis merkezine düzenlenen ve 14 polisin öldüğü, 16'sının da yaralandığı saldırıyı üstlendi.

Kabil'deki bir Şii Türbesine yönelik, 70 Afgan güvenlik gücünün öldüğü ve yaralandığı saldırıyı üstlendi.

Kabil'deki bir Şii türbesini hedef alan ve 200'den fazla kişinin öldüğünü söylediği saldırıyı üstlendi.

Ülkenin orta kesimlerindeki Ghor bölgesinde 12 Afgan askerinin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi.

Celalabad'ın güneyindeki Nazyan'da bulunan bir Afgan Ordu Üssü'nde yedi askerin öldüğü saldırıyı üstlendi.

Örgüt, Afgan güçleriyle Nangarhar'daki Dih Bala bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşandığını, büyük kayıplar verdirildiğini ve daha önce aldığını ya da kaybettiğini bildirmediği iki bölgeyi yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

Nangarhar'ın Jorjori bölgesinde Afgan güçlerini hedef alan ve 18 kişinin öldüğü saldırıyı da IŞİD üstlendi.

IDih Bala bölgesindeki baskında 15'ten fazla Afgan askerini öldürdüğünü iddia etti.

Örgüt, Nangarhar'da Afgan askerleriyle girilen şiddetli çatışmada 14 askerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Kabil'deki bir askeri hastanede, çoğu Afgan Ordusu, Polisi ve istihbarat kuruluşlarından 100 kişiyi öldüğü saldırıyı üstlendi.

Ülkenin kuzeyindeki Jowzjan bölgesindeki Afgan güçlerini hedef alan saldırıyı üstlendi.

Kabil'deki bir hükümet binası önünde düzenlenen intihar saldırısını üstlendi.

Celalabad Havaalanı'ndaki Amerikan üssüne iki Katyuşa roketi fırlatıldığını duyurdu.

Nangarhar'daki Achin bölgesinde Afgan özel güçlerinin destek verdiği bir Amerikan indirme operasyonunun geri püskürtüldüğünü ve operasyonda sayısı açıklanmayan Amerikan askeri personelinin öldüğünü ya da yaralandığını bildirdi.

Chaparhar bölgesindeki Taliban militanlarının hedef alındığını ve 14 Taliban militanının öldürüldüğü çatışmalarda bölgenin ele geçirildiğini iddia etti. IŞİD aynı gün bir hafta önce ülkenin kuzeyindeki Jawzjan bölgesindeki mevzilerini hedef alan 30 Taliban militanının öldürüldüğünü, 40'ının da yakalandığını duyurdu.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği önündeki intihar saldırısını üstlendi. Saldırıda ABD güçlerine ait bir konvoyun hedef alındığı belirtilirken 8 Amerikan askeriyle sayısı açıklanmayan Afgan askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

IŞİD ülkenin Batısındaki Herat'ta altı Şii'nin öldüğü saldırıyı üstlendi.

Nangarhar bölgesindeki Celalabad'da Afgan devlet radyo ve televizyonunun bürolarını hedef alan "komando" saldırısını üstlendi.

Başkent Kabil'de Ramazan etkinlikleri sırasında bir Şii camisine yönelik intihar saldırısını üstlendi.

Ülkenin doğusundaki stratejik açıdan önemli Tora Bora mağaralarını ele geçirdiklerini duyurdu.

Dih Bala bölgesinde Afgan ve ABD güçlerinin ortak saldırısını püskürttüğünü aralarında iki ABD askerinin de bulunduğu dört düşmanın öldürüldüğünü ifade etti.

Kabil'deki Irak Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı üstlendi ve yedi güvenlik görevlisiyle binadaki 20 'den fazla kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Herat'taki Jawadia camisine karşı "komando" saldırısı düzenlendiğini, 50 kişinin öldürüldüğünü, 80 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gecikmeli bir şekilde 5 Ağustos'ta Sar-i Pul bölgesindeki bir şii köyünde onlarca sivilin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi.

Ülkenin orta kesimlerindeki Ghor bölgesinde düzenlenen havan saldırısında altı Taliban militanının öldürüldüğünü duyurdu.

Kabil'deki bir Şii camisinde 60 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı "komando" saldırısını üstlendi.

: İki "komandosunun" Afgan Parlamentosu Başkan Yardımcısı'nın Celalabad'daki evine saldırdığını duyurdu.

Horasan bölgesindeki bayram kutlamalarına dair fotoğraflar yayınladı.

Jowzjan bölgesindeki Taliban militanlarına karşı girişilen saldırıyı üstlendi.

Kabil'de bir grup Afgan güvenlik ve istihbarat görevlisini hedef alan intihar saldırısını üstlendi ve 40 kişinin öldüğü ya da yaralandığını açıkladı.

Kabil Uluslararası Havaalanı'na yönelik "komando" saldırısını üstlendi ve 80'den fazla Amerikan, Türk ve Afgan askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Kabil'deki Şii camisine yönelik saldırıyı üstlendi ve 50 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını duyurdu.

Önceki gün çıkan çatışmalarda Jowzjan bölgesindeki iki köyün Taliban'dan ele geçirildiğini iddia etti.

Taliban Batı Nangarhar'daki Khokiano'da Taliban'ın elindeki bazı yerlerin ele geçirildiğini ve dört Taliban militanının öldürüldüğünü duyurdu.

Kabil'deki bir Şii camisine düzenlenen ve 70 kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını söylediği intihar saldırısını üstlendi.

Afgan polis okulu öğrencileri taşıyan bir otobüsün bubi tuzaklı bir araçla hedef alındığını ve 29 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını duyurdu.

Celalabad'daki Laghman bölgesinde bir yargı mensubuna yönelik suikastı üstlendi.

Kabil'deki diplomatik bölgede, Kanada ve İngiltere Büyükelçilikleri ile, Dünya Bankası ve Afgan televizyonu çalışanları işten çıkarken düzenlenen intihar saldırısın üstlendi. Örgüt patlamada 70 kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Nangarhar'da örgüte ait okullardaki çocukların fotoğraflarını yayınladı.

Celalabad'daki Pakistan Konsolosluğu'nda çaplışan bir diplomatik personeli öldürdüğünü iddia etti.

Özel Shamshad TV'ye yönelik "komando" saldırısı düzenlendiğini ve 20 güvenlik görevlisiyle kanal çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

IŞİD'in Pakistan sınırı yakınlarındaki Achin bölgesinde 15 kendi militanını kafalarını keserek öldürdüğü bildirildi.

Kabil'deki bir Şii kültür merkezine yönelik saldırıda en az 41 kişi öldü ya da yaralandı. IŞİD saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Başkent Kabil'in Banayee bölgesindeki bir protestoya müdahale eden güvenlik güçlerine karşı yapılan intihar saldırısını üstlendi. Saldırıda 15 kişi ölür ve yaralanırken, üst düzey bir güvenlik yetkilisi saldırının arkasında suç çetelerinin bulunabileceğini vurguladı.

IŞİD, Save the Children yardım kuruluşunun Celalabad'daki bürosuna yönelik saldırıyı da üstlendi. Olayda iki kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Kabil'deki bir ordu üssüne karşı yapılan saldırıyı üstlendi. 11 asker ölürken, 16'sı da yaralandı. Yetkililer dört saldırganın öldürüldüğünü, birinin de tutuklandığını duyurdu.

Nangarhar'da Laşkar-ı İslam örgütünün yedi militanı öldürdüğünü bildirdi.

Celalabad Havaalanı'na giden bir petrol kamyonunun hedef alındığını duyurdu, ancak olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.

Alingar bölgesinde Tabilan'a yönelik saldırıyı üstlendi ve dört kişinin öldüğünü belirtti.

Celalabad Havaalanı'ndaki Amerikan üssüne yapılan roket saldırısını üstlendi, ancak başka ayrıntı verilmedi.

Celalabad'daki bir polis eğitim merkezinin bombalandığı ve dört kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi.

Kabil'deki bir istihbarat binasına saldırıyı üstlendi ve olayda 45 kişinin öldüğünü veya yaralandığını iddia etti.

Celalabad'daki Hac ve İslami İşler Departmanı'nın müdürünün öldüğü intihar saldırısını üstlendi.

Kabil'de Şiiler 'in bir dini töreninin hedef alındığı ve 200 kişinin öldüğü saldırının sorumlusu olduğunu iddia etti.

Nevuz kutlaması yapan Şiiler'in hedef alındığı saldırıyı üstlendi. Olayda 100 kişi öldü ya da yaralandı.

Kabil'de Afgan Savunma Bakanlığı'na çalışan bir silah fabrikasının hedef alındığını iddia etti.

Kabil'de Şii Hazaralar'ın çoğunlukta olduğu Deşt-i Serçi bölgesindeki bir seçmen kayıt merkezine yönelik intihar saldırısını üstlendi. Olayda 60 dolayında kişi öldü.

Celalabad'daki bir seçmen kayıt merkezine yönelik saldırıyı üstlendi. Olayda sadece altı kişinin yaralandığı bildirildi.

Başkent Kabil'deki çifte intihar saldırısını üstlendi. Olayda aralarında sekiz gazetecinin de bulunduğu 29 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.