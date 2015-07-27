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'IŞİD'e yönelik her saldırıyı bize yapılmış sayarız' diyen Halis Bayancuk tutuklandı

IŞİD operasyonunda gözaltına altına alınan Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk ile birlikte 4 kişi tutuklandı

27 Temmuz 2015 17:15

Geçtiğimiz gün IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk tutuklandı.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, aynı operasyonda Bayuncuk'la birlikte gözaltına alınan 4 kişinin tutukladığı belirtildi.

Ramazan'da IŞİD propagandasıyla bayram namazı kıldıran Bayuncuk, cihat çağrısı yapmış ve Türkiye'ye tehdit niteliğinde sözler söylemişti. Bayuncuk,  "IŞİD bizim Müslüman kardeşimizdir, onlara yönelik her saldırıyı bize yapılmış sayarız" demişti.

Ömerli Barajı'nda çekildiği tahmin edilen görüntüde demokrasiyi eleştiren Bayancuk, şeriat yönetimi istediklerini söylemiş ve Türk hükümetine yönelik eleştirilerde bulunup tehdit niteliğinde sözler söylemişti.

Bayancuk, "Müslümanların evlerini sabah 5’te basarsanız, mahremiyetini çiğnerseniz, sizi Allah’a şikayet ederiz. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullanmıştı. 

Halis Bayancuk'un  bu konuşması "T.C. Rejiminin Başındakilere Bir Uyarı" başlığıyla etkinliği organize eden gruplar tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.  

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