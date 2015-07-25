'IŞİD'e yönelik her saldırıyı bize yapılmış sayarız' diyen Halis Bayancuk bu kez kelepçeli

IŞİD’e yönelik terör operasyonunda gözaltına alınan ve El Kaide yöneticisi olmakla suçlanan Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk’un da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Dün karakola elleri kelepçesiz olarak götürülen şüphelilerin gelen tepkilerin ardından ellerinin önden kelepçelendiği görüldü. Ramazan'da IŞİD propagandasıyla bayram namazı kıldıran Bayuncuk, cihat çağrısı yapmış ve Türkiye'ye tehdit niteliğinde sözler söylemişti. Bayuncuk, "IŞİD bizim Müslüman kardeşimizdir, onlara yönelik her saldırıyı bize yapılmış sayarız" demişti.

Sinan Bilgili’nin DHA’da yer alan haberine göre, İstanbul’da dün sabah düzenlenen operasyonunun IŞİD ayağında gözaltına alınan 'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk’un da aralarında bulunduğu bir grup şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Bayuncuk'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin tamamının ellerinin önden kelepçeli olduğu görüldü. Dün gözaltına alınan Bayancuk, elleri kelepçesiz sağlık kontrolüne getirilmişti. Şüpheliler, çevik kuvvet minibüsleriyle sağlık kontrolüne getirildi.

Bayuncuk’un da aralarında bulunduğu şüphelilerin tamamının ellerinin önden kelepçeli olduğu görüldü. Dün gözaltına alınan Bayancuk, elleri kelepçesiz sağlık kontrolüne getirilmişti. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yeniden emniyete götürüldü.