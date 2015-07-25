T24 LogoT24 Logo
Gündem

'IŞİD'e yönelik her saldırıyı bize yapılmış sayarız' diyen Halis Bayancuk bu kez kelepçeli

İstanbul'daki operasyonların IŞİD ayağında gözaltına alınan şüphelilerin ellerinin kelepçelenmemesi eleştiri konusu olmuştu

25 Temmuz 2015 16:37

IŞİD’e yönelik terör operasyonunda gözaltına alınan ve El Kaide yöneticisi olmakla suçlanan Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk’un da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Dün karakola elleri kelepçesiz olarak götürülen şüphelilerin gelen tepkilerin ardından ellerinin önden kelepçelendiği görüldü. Ramazan'da IŞİD propagandasıyla bayram namazı kıldıran Bayuncuk, cihat çağrısı yapmış ve Türkiye'ye tehdit niteliğinde sözler söylemişti. Bayuncuk,  "IŞİD bizim Müslüman kardeşimizdir, onlara yönelik her saldırıyı bize yapılmış sayarız" demişti.

Sinan Bilgili’nin DHA’da yer alan haberine göre, İstanbul’da dün sabah düzenlenen operasyonunun IŞİD ayağında gözaltına alınan 'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk’un da aralarında bulunduğu bir grup şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Bayuncuk'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin tamamının ellerinin önden kelepçeli olduğu görüldü. Dün gözaltına alınan Bayancuk, elleri kelepçesiz sağlık kontrolüne getirilmişti. Şüpheliler, çevik kuvvet minibüsleriyle sağlık kontrolüne getirildi.

Bayuncuk’un da aralarında bulunduğu şüphelilerin tamamının ellerinin önden kelepçeli olduğu görüldü. Dün gözaltına alınan Bayancuk, elleri kelepçesiz sağlık kontrolüne getirilmişti. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yeniden emniyete götürüldü.

 

 

 

 

ETİKETLER

ışidhalis bayancukkelepçeterör operasyonu

İlgili Haberler

'IŞİD'e yönelik her saldırıyı bize yapılmış sayarız' diyen Halis Bayancuk da gözaltına alındı

16 ilde düzenlenen terör operasyonunda 300'e yakın kişi gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24