IŞİD'e katılan oğlunun tutuklanmasını isteyen baba: Hayatımızdan endişeliyiz çünkü çuvala çomak soktuk

Kocaeli Gebze'de kandırılarak üç arkadaşıyla Suriye’ye götürülen ve IŞİD’e katıldığı öne sürülen 19 yaşındaki Serkan Uzun’un ‘canlı bomba’ olmasından korktuğu için tutuklanmasını ve koruma altına almasını isteyen babası Bekir Uzun, "Kendi hayatımızdan endişeliyiz çünkü çuvala çomak soktuk" dedi.

Oğlu 1 Ekim'de evden çıktığını, önce Gaziantep'e, oradan da Rakka'ya gittiğini söyleyen Bekir Uzun, RS FM'de Yavuz Oğhan'dan "bidebunudinle" programına bağlanarak şunları söyledi:

"Nasıl olduysa onu yoldan çıkartmışlar. Kimlerle tanıştı, kimlerin çocuğun beynine girdiğini kimse bilmiyor. Çok sakin bir çocuktu. Namaz kılmazdı namaza başladı. Kötü bir alışkanlığı yoktu. Gittikten bir iki gün sonra annesine telefon açıyor, iyiyiz çalışıyoruz diyor, sonra irtibat kesiliyor. Ben çocuğu aradım, telefonla ulaşamayınca polise gittim.

Kendi hayatımızdan endişeliyiz çünkü çuvala çomak soktuk. Serkan'ın kiminle temas ettiğini biliyoruz, polise de bildirdik, zaten sahte isim kullanıyorlarmış. Her mahallede örgütlenmişler. Kuran öğreteyim, din öğreteyim diye çocukları kandırmışlar. Polisin elinde her türlü bilgi var. Verdik onları. Gözaltına olanlar var. Arananlar da var. Yaygın bu evler, arı gibi çalışıyorlarmış. Çok aileler var ama konuşamıyorlar, bize bir şey yaparlar diye korkuyorlar."