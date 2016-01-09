IŞİD'e karşı siber tim

ABD, terör örgütü IŞİD ile mücadeleyi internete de

taşıyor. Teröristlerle mücadele amacıyla bir siber

tim kurulacağı kaydedildi.

Beyaz Saray‘dan yapılan açıklamada, "Countering Violent Extremist Task Force" olarak adlandırılan

timin İç Güvenlik ve Adalet Bakanlığı‘nın yanı sıra diğer yetkililerle işbirliği içerisinde olacağı

kaydedildi.

IŞİD, interneti mesajlarını yaymak amacıyla kullanıyor. Brookings'in bir araştırmasına göre,

İslamcılar 2014 yılında sadece Twitter'da üç ay içinde 46 bin hesap kullandı.

Twitter'in yanı sıra önde gelen teknoloji firmaları cuma günü Amerikan hükümeti ve gizli servis

yetkilileriyle internetteki radikallerle mücadele konusunu görüşmek üzere bir araya gelecek.

Apple başkanı Tim Cook'un da toplantıda yer alması

bekleniyor. Öte yandan Facebook, Google,

Yahoo ve LinkedIn temsilcilerinin de toplantıya katılacağı kaydediliyor.