T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'e karşı siber tim

Amerikan hükümeti, terör örgütü IŞİD ile sosyal ağlarda ve internette mücadele edebilmek amacıyla bir siber tim kurulacağını bildirdi.

09 Ocak 2016 15:03

ABD, terör örgütü IŞİD ile mücadeleyi internete de
taşıyor. Teröristlerle mücadele amacıyla bir siber
tim kurulacağı kaydedildi.
Beyaz Saray‘dan yapılan açıklamada, "Countering Violent Extremist Task Force" olarak adlandırılan
timin İç Güvenlik ve Adalet Bakanlığı‘nın yanı sıra diğer yetkililerle işbirliği içerisinde olacağı
kaydedildi.

IŞİD, interneti mesajlarını yaymak amacıyla kullanıyor. Brookings'in bir araştırmasına göre,
İslamcılar 2014 yılında sadece Twitter'da üç ay içinde 46 bin hesap kullandı.

Twitter'in yanı sıra önde gelen teknoloji firmaları cuma günü Amerikan hükümeti ve gizli servis
yetkilileriyle internetteki radikallerle mücadele konusunu görüşmek üzere bir araya gelecek.

Apple başkanı Tim Cook'un da toplantıda yer alması
bekleniyor. Öte yandan Facebook, Google,
Yahoo ve LinkedIn temsilcilerinin de toplantıya katılacağı kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AmerikanIŞİDSaray&lsquo;danViolent Extremist Task Force34;GüvenlikAdalet Bakanlığı&lsquo;nınTwitterTim CookFacebook Google YahooLinkedInDeutsche Welle Türkçe Reuters BS/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24