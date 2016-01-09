IŞİD'e karşı siber tim

ABD, terör örgütü IŞİD ile mücadeleyi internete de
taşıyor. Teröristlerle mücadele amacıyla bir siber
tim kurulacağı kaydedildi.
Beyaz Saray‘dan yapılan açıklamada, "Countering Violent Extremist Task Force" olarak adlandırılan
timin İç Güvenlik ve Adalet Bakanlığı‘nın yanı sıra diğer yetkililerle işbirliği içerisinde olacağı
kaydedildi.
IŞİD, interneti mesajlarını yaymak amacıyla kullanıyor. Brookings'in bir araştırmasına göre,
İslamcılar 2014 yılında sadece Twitter'da üç ay içinde 46 bin hesap kullandı.
Twitter'in yanı sıra önde gelen teknoloji firmaları cuma günü Amerikan hükümeti ve gizli servis
yetkilileriyle internetteki radikallerle mücadele konusunu görüşmek üzere bir araya gelecek.
Apple başkanı Tim Cook'un da toplantıda yer alması
bekleniyor. Öte yandan Facebook, Google,
Yahoo ve LinkedIn temsilcilerinin de toplantıya katılacağı kaydediliyor.